Pesquisa mostra que corações apaixonados vão gastar mais esse ano no ABC

No próximo dia 12 de junho, apaixonados, amantes, ficantes mas sobretudo quem tem um parceiro ou parceira para chamar de seu, se preparam para celebrar o Dia dos Namorados. No Grande ABC, a tradição se mantém viva e o entusiasmo dos namorados se revela na pesquisa realizada pela Strong Business School , com a parceiria da Associação Comercial e Industrial de Santo André (ACISA) entre os dias 25 de maio e 3 de junho de 2024. O levantamento, que entrevistou consumidores das sete cidades da região, revela tendências e preferências que ajudarão a moldar a dinâmica do comércio local durante esta data significativa para a região.

Perfil dos Entrevistados

A pesquisa revelou um equilíbrio entre os gêneros dos entrevistados, com 52,2% de mulheres e 47,8% de homens. Em termos de faixa etária, 54,5% dos participantes tinham até 35 anos. Quanto à renda familiar, 42,8% declararam rendimentos entre 2 e 5 salários mínimos, enquanto 27,3% ganham entre 5 e 10 salários mínimos, representando cerca de 70% do público.

A maioria dos entrevistados (62,3%) reside em Santo André, reflexo do esforço da ACISA em obter e divulgar informações relevantes ao mercado varejista local.

Presentes e Escolhas

Os principais presenteados serão esposos (25%) e esposas (24%), seguidos por namorados (22%) e namoradas (19%). A escolha dos presentes é influenciada pelo desejo dos presenteados e pela qualidade dos produtos, com preços e descontos também sendo fatores importantes.

Os itens preferidos para presentear incluem vestuário, acessórios e calçados (32%), perfumes e cosméticos (21%), flores (7,5%), joias e bijuterias (7%), cestas de café/doce (7%) e livros (4%). Produtos de maior valor, como eletrônicos e viagens, terão menor participação.

Gastos e Formas de Pagamento

Cerca de 47,5% dos consumidores planejam gastar menos por presente em relação ao ano passado, enquanto 44% estão dispostos a pagar mais em 2024. O valor médio que os consumidores pretendem gastar por presente é de R$212,3, com 31% dispostos a pagar até R$100 e 70% até R$200. O gasto total médio planejado é de R$242,2, com 25% gastando até R$100, 37% entre R$101 e R$200, e 34,5% entre R$200 e R$500.

As formas de pagamento preferidas são à vista, via cartão de débito, crédito ou dinheiro (85%), e PIX (14,5%). Pagamentos em dinheiro são menos comuns.

Locais de Compra

A maioria dos consumidores realizará compras pela internet e plataformas digitais (34,4%), seguido pelos shoppings (31%) e o comércio no centro da cidade (22%). A escolha do local de compra é influenciada por fatores como comodidade, variedade e segurança. A pesquisa não identificou um impacto significativo do local de compra sobre o gasto planejado e o valor médio dos presentes, exceto para aqueles que preferem o comércio central.

Movimentação Econômica Esperada

Com base nos dados da pesquisa e considerando a população do Grande ABC de 2,69 milhões de habitantes e aproximadamente 770 mil famílias, espera-se que o Dia dos Namorados movimente cerca de R$72 milhões na região. Em Santo André, o montante estimado é de R$21 milhões, com um ticket médio de R$237.

Esta pesquisa destaca a importância econômica do Dia dos Namorados para o varejo local, refletindo as tendências e comportamentos de consumo dos moradores do Grande ABC.

Para o professor Sandro Maskio, da Strong Business School “ Ao olhar para os dados, vemos um retrato detalhado do perfil dos consumidores e de suas expectativas para o Dia dos Namorados. Entender essas tendências não só ajuda os comerciantes a se prepararem melhor, mas também celebra o espírito romântico que permeia a sociedade, mostrando como o amor se manifesta de maneiras diversas e criativas. “.

Para o presidente da Acisa, Evenson Dotto, ” Estamos otimistas com as vendas deste ano, pois a pesquisa indica uma disposição significativa dos consumidores em investir em presentes de qualidade para os enamorados. “

Realizaram essa pesquisa os professores do curso de Economia, da Strong Business School, Sandro Maskio, Valmir Conde, Luciano Schmitz e alunos da graduação.