Pesquisa eleitoral do Instituto Badra mostra Guto Volpi na liderança em Ribeirão Pires

Pesquisa do Instituto Badra divulgada nesta quinta-feira (26) pelo jornal Mais Notícias aponta liderança de Guto Volpi (PL) na corrida ao Paço Municipal de Ribeirão Pires. O candidato à reeleição tem 42,9% das intenções de voto, 8,7 pontos percentuais à frente de Gabriel Roncon (Progressistas), que tem 34,2%.

O levantamento ouviu 1.060 eleitores da cidade no dia 18 de setembro. Com margem de erro de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, neste cenário, Guto Volpi estaria eleito. Nesta pesquisa estimulada, quando o entrevistador apresenta o nome dos candidatos, Renato Foresto (PT) aparece com 4,5% das intenções de voto e Ricardo Abílio (Novo) 2,4%. Disseram que não sabem em quem votar 8,2% dos entrevistados. Brancos e nulos somam 7,8 pontos percentuais.

O Instituto Badra avaliou, ainda, a preferência do eleitor por composição de chapa, cenário em que constam nome do prefeiturável e seu vice. Guto Volpi e Rubão Fernandes (Republicanos) mantêm vantagem sobre os adversários, com 42,5% das intenções de voto, contra 34,3% de Gabriel Roncon e Amigão Dorto (Progressistas). Na sequência, a chapa de Renato Foresto e Tati Tibério (PDT) somam 4,8% da preferência dos eleitores e Ricardo Abílio e seu vice Mauro Ramos (Novo) contabilizam 2,5%.

A pesquisa aplicada pelo Instituto Badra tem intervalo de confiança de 95% e está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o código SP-07361/2024.