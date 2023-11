Personalidades que atuaram pela igualdade racial no Grande ABC são homenageados

No mês em que se comemora o Dia Nacional da Consciência Negra, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC promoveu uma homenagem a personalidades que atuaram pela igualdade racial nas sete cidades.

A cerimônia na sede da entidade regional foi organizada pelo Grupo de Trabalho (GT) Igualdade Racial e teve como destaque a entrega de certificados de honra ao mérito a pessoas que atuaram no enfrentamento ao racismo.

Foram homenageados Maria Francisca Moreira Zaidan e José Deolindo Neto, o Deolindo, de Santo André; Elisabete Amado e Osvaldo Rocha da Silva, de São Bernardo do Campo; Elisabete da Silva Montesano e Wilson Soares, o Pai Wilson de Xangô, de São Caetano do Sul; Tânia Maria Pereira da Silva e Wilson Robert Levy, o Levy, de Diadema; Diva Alves e Laurindo Cândido de Oliveira Neto, de Mauá; Paula Regina Ferreira e José Roberto Gomes, de Ribeirão Pires; e Ana Cristina dos Santos e Claudemiro Amorim, o Mestre Miro, de Rio Grande da Serra.

Outro destaque do evento foi a mesa de reflexão composta por Ìyalorisà Adriana T’omolú, coordenadora estadual e nacional do Fórum Nacional De Segurança Alimentar e Nutricional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana (Fonsanpotma); Davidson Ribeiro, presidente da União de Negros e Negras pela Igualdade (Unegro); Silvia Guayana-Muiramomi, ativista do Movimento Indígena do Grande ABC; Iara Bento, coordenadora do SOS Racismo da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp); e João Moreira, o Mestre Pelé, coordenador do GT Igualdade Racial.

“É fundamental valorizar aqueles que ajudam a construir e preservar a cultura negra. Esse evento é importante para celebrarmos o protagonismo de quem atua em prol de uma sociedade mais igualitária”, afirmou Mestre Pelé.

O evento contou ainda com uma apresentação do produtor musical Beto Teoria, fundador da Nação Hip Hop Brasil.