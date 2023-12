Pérola da Serra homologa projeto junto a Confederação Brasileira de Atletismo

A Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) publicou o resultado final do Edital de Chamamento Público para 2023-2025 com a relação dos 60 Projetos, de 20 Estados do Brasil, homologados para integrar o Programa Centros de Formação de Atletismo.

Entre os projetos selecionados, o Projeto Nossos Trilhos – Pérolas para a vida do ADC Pérola da Serra da cidade de Ribeirão Pires/SP está entre os aprovados e enquadrados na categoria Prata.

“Esta conquista representa um reconhecimento do comprometimento e da dedicação do Pérola da Serra em promover a prática esportiva e a formação integral de jovens talentos. O Projeto Nossos Trilhos se destaca como uma iniciativa que vai além do esporte, atuando como agente transformador na vida de comunidades e jovens atletas.” complementa André Moscatelli, presidente do ADC Pérola da Serra.

Com o encerramento da temporada, o calendário de competições em 2024 prevê uma participação massiva da equipe nas competições de categoria de base e adulta.