PerifaCon anuncia marcas parceiras e a programação da 4° edição

A PerifaCon, maior convenção de cultura nerd das favelas, que será realizada entre os dias 27 e 28 de julho, em São Paulo, anunciou as marcas parceiras e a programação completa do evento. A lista foi divulgada em coletiva de imprensa, que ocorreu no início deste mês. Também foram anunciadas as principais atividades, que podem ser conferidas por meio do site oficial do evento.

Somando no corre da edição deste ano, são mais de 10 marcas parceiras, todas em sinergia com o mundo nerd e geek. Entre elas estão Mercado Livre, Google, Neon, Transpetro, Vivo, Garena, Seven Boys, Sebrae, Warner Bros. Discovery, Mauricio de Sousa Produções, Zaxy, Globo, Disney e Catarse.

“O objetivo dessas parcerias é levar um espetáculo de entretenimento a uma das maiores comunidades da Região Metropolitana de São Paulo, possibilitando ao público presente, que historicamente é negligenciado dentro desses espaços, o acesso à cultura pop”, explica Andreza Delgado, uma das fundadoras da PerifaCon.

O encontro deste ano é um dos mais aguardados pelo público e pela organização, que espera receber mais de 15 mil visitantes na Fábrica de Cultura de Diadema. Os ingressos já estão disponíveis através do site da Sympla.

Na programação, estão previstos painéis com mesas, exposições e debates, concurso de cosplay, sala de games & Dev’s, atrações musicais, palco e lojas editoras. Também haverá um amplo espaço para o Beco dos Artistas, com a presença de mais de 140 vindos de 12 estados do Brasil, expondo e comercializando suas obras.

“Ficamos felizes com o resultado da última edição e estamos trabalhando muito para que a quarta continue impactando a vida do nosso público. Faltam exatamente duas semanas para vivermos juntos essa experiência. Esperamos vocês”, conclui Andreza Delgado.

Sigam o Portal PerifaCon para mais notícias sobre a cultura pop. Outras informações serão divulgadas em breve.

Serviço

4ª edição da Perifacon

Local: Fábrica de Cultura de Diadema – R. Vereador Gustavo Sonnewend Neto, 135 – Centro, Diadema – SP, 09920-710

Data: Sábado e domingo, 27 e 28 de julho de 2024

Recomendação etária: livre.

Atividade gratuita, sem necessidade de inscrição prévia.

Para mais informações clique aqui