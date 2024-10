Pequenos Artistas encerra dia 27 e comemora 30 anos de atuação em Santo André

A Biblioteca Cata Preta, no CESA Cata Preta, recebe dia 27 a última oficina do Projeto “Pequenos Artistas: Estimulando a Expressão Criativa na Primeira Infância” – financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de Santo André.

Quatro artistas educadoras convidam o mesmo público a participar em três dias de formação, com oficinas de contação de histórias com Paula Knoll, expressão corporal com Nayara Rodrigues, musicalização com Marcela Maia Carlini e recreação com Alba Brito. Após as oficinas, os participantes ainda podem confeccionar e levar para casa chocalhos, binóculos e pipas de mão, como mais uma forma de incentivo à exploração e criação artística na primeira infância através do brincar.

Paula Knoll, criadora e realizadora de “Pequenos Artistas”, comemora com o projeto 30 anos de atuação artística em Santo André. Em 1994 a artista fez sua estreia em teatro amador nos palcos da cidade, quando atuou com a oficina teatral da Escola Municipal de Iniciação Artística – EMIA no espetáculo “VENHAM VER…ÍSSIMO”, com direção de Rosana Damas e coordenação afetiva de Zeca Capellini, apresentado no Teatro Carlos Gomes.

De pequena artista ex-aluna da EMIA aos “Pequenos Artistas” são 30 anos de uma rica história de envolvimento cultural e atuação profissional nos Teatros, Parques, Brinquedoteca e Bibliotecas da cidade. Em 2024 Paula Knoll foi homenageada na 8ª edição do Prêmio Baobá, conhecido como o Oscar dos contadores de histórias do Brasil, e teve como destaque na homenagem o reconhecimento do seu trabalho voltado para a primeira infância.

Dia 27 quem encerra as oficinas e descobre os novos pequenos artistas é Alba Brito, da Trupe Borboletras, que convida o público presente a embarcar em um território de experimentação e brincadeiras sensoriais, com muita música, livros e brinquedos não estruturados.

Serviço:

Projeto: “Pequenos Artistas: Estimulando a Expressão Criativa na Primeira Infância” – financiado pelo Fundo Municipal de Cultura de Santo André.

Dias: 13, 20 e 27 de outubro, domingos, das 10h30 às 12h

Local: Biblioteca Cata Preta / CESA CATA PRETA

Endereço: Estrada da Cata Preta, 810, Vila João Ramalho Santo André – SP

Entrada: Gratuita

Inscrições: no local por ordem de chegada

(limite de 20 crianças de 0 até 06 anos e famílias)