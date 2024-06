Penha Fumagalli faz plantio de árvores da mata atlântica acompanhada por crianças de escola municipal

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), e crianças de uma turma da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Primeira-Dama Zulmira Jardim Teixeira plantaram, na quarta-feira, 19/6, 70 mudas de árvores nativas da mata atlântica no Parque do Cambuci, em frente à Garagem Municipal.

No Parque do Cambuci foram plantadas espécies de goiabeira, ipê, cambuci, pitanga, quaresmeira, entre outras. Na terça-feira, 18/6, já haviam sido plantadas no mesmo local outras 75 mudas, desta vez com crianças atendidas pela entidade Profavi.

O plantio das mudas atende compensação assinada em março de 2009 entre Prefeitura Municipal e Cetesb, conforme TCRA (Termo de Compomisso de Recuperação Ambiental).