Penha Fumagalli acompanhará cadastramento de povos indígenas residentes em Rio Grande da Serra

A prefeita de Rio Grande da Serra, Penha Fumagalli (PSD), acompanhará no sábado, 15/6, ação social de cadastramento de povos originários que residem no município.

Com o objetivo de promover acolhimento, identificação e atualização cadastral dos povos indígenas residentes em território local, o evento ocorrerá das 10h às 17h, na ONG Aprisco (Via Taguá, 29, Chácara Santa Fé).

Denominado “Reconhecimento e Cadastramento de Povos Indígenas em Rio Grande da Serra”, a ação contará com a presença de lideranças índigenas do Grande ABC e do povo pataxó local, exposição e venda de artesanato indígena, além de ações das Secretarias Municipais de Saúde, Cidadania e Educação e Cultura à população, aldeada e não-aldeada, do município.

A iniciativa faz parte de ação social promovida pela Prefeitura de Rio Grande da Serra, Unipar e Conselho Municipal de Igualdade Racial.