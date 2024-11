Pedreiro é morto após ser atacado por pitbull em Ribeirão Pires

Na tarde da última quinta-feira (14), um trágico incidente resultou na morte de um pedreiro em Ribeirão Pires, região metropolitana de São Paulo. Nilton Nivaldo De Souza, de 37 anos, foi fatalmente atacado por um cão da raça pitbull enquanto trabalhava na reforma de uma residência localizada na Rua Vereador Fortunato Pandolfi Arnoni, no bairro Represa.

De acordo com informações contidas no boletim de ocorrência, o pedreiro realizava o rejunte do piso no quintal da casa, momento em que estava sozinho. O proprietário do imóvel havia tomado a precaução de isolar o pitbull em um cômodo próximo à área da churrasqueira, uma vez que o animal só responde aos comandos dos tutores. Contudo, a situação saiu de controle quando o cachorro conseguiu arrombar a porta metálica do quarto e avançar sobre Nilton.

Um vizinho, ao presenciar o ataque, prontamente acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e também alertou o dono da casa sobre a situação. A chegada das equipes médicas e da Polícia Militar revelou um cenário devastador: Nilton apresentava múltiplas mordidas e já não resistia aos ferimentos, com a causa provável do óbito sendo uma hemorragia intensa.

O caso foi oficialmente registrado na Delegacia de Polícia de Ribeirão Pires como morte acidental. Este lamentável episódio levanta novamente discussões sobre a segurança e os cuidados necessários ao lidar com cães de raças consideradas potencialmente agressivas.

A tragédia em Ribeirão Pires ocorre em meio a outros relatos recentes de ataques similares, reavivando debates sobre a responsabilidade dos proprietários e as medidas preventivas adequadas para evitar tais incidentes.