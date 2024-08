Patrulha Maria da Penha de Ribeirão Pires reforça equipe com mais seis guardas

Seis agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires passaram por formação específica para atuar na Patrulha Maria da Penha, mantida pela Guarda. A certificação ocorreu nesta semana, na cidade vizinha de Rio Grande da Serra, e foi ministrada por guardas de Suzano.

No curso, três agentes homens e três agentes mulheres receberam conteúdo voltado às leis que protegem mulheres e quais são as ações e medidas que o município e o Estado têm para apoiar mulheres vítimas de violência.

No curso, os GCMs aprenderam que as mulheres podem ser vítimas de diversos tipo de violência, não só física. A vítima pode sofrer abuso patrimonial, psicológico, moral e sexual. A ideia da formação é estabelecer os parâmetros básicos para identificar se a mulher está passando por este tipo de problema, na hora de atender uma ocorrência.

Em Ribeirão Pires, desde 2021, a Administração Municipal criou a Patrulha Maria da Penha, especializada em atender ocorrências em que mulheres são vítimas dos diversos tipos de violência.

Além disso, o município também conta com o aplicativo ANA, que instalado no celular de alguma vítima que esteja passando por episódio de abuso, pode acionar diretamente a Guarda Civil Municipal, que rapidamente realiza o atendimento da ocorrência e, caso precise, faça a detenção do agressor.

Comandante – Ainda nesta semana, a comandante da GCM de Ribeirão Pires, Neide Aparecida, participou de debate sobre a segurança da mulher, em evento organizado pela OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Ribeirão Pires. A ação faz parte do Agosto Lilás, que conscientiza a população sobre a violência contra a mulher.