“Patins na Tenda” de Ribeirão Pires atrai cada vez mais visitantes e estimula a prática esportiva

Nesta quarta-feira (21), das 18h30 às 22h, acontece mais uma edição “Patins na Tenda”, na Tenda Multicultural, localizada no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193, Centro). A atividade iniciada em junho promove patinação gratuita e segura para dezenas de crianças e adultos e ganha cada vez mais adeptos, inclusive praticantes do esporte reconhecidos no cenário mundial e nacional.

Danilo Senna, que é vice-campeão mundial, tricampeão brasileiro e campeão sul-americano; Gustavo Guo, que é campeão sul-americano de Jump; e Aline Sayuri, que já conquistou oito vezes medalha de bronze, três de prata e uma de Ouro no campeonato mundial Word Roller Game (WRG) já visitaram o projeto, aprovaram a ação e ainda deram dicas de patinação para a criançada.

“Eu sou da capital paulista e infelizmente há pouco espaço para a patinação segura. Adorei esse espaço na Tenda que é coberto, bem iluminado e o mais importante é um ambiente familiar para as crianças patinarem e esquecerem um pouco do celular e da tecnologia. Adorei também o público”, ressaltou a atleta, Aline Sayuri.

A organização recomenda comparecer ao local com patins e equipamentos de segurança, sendo eles joelheira, cotoveleira, munhequeira e capacete. Para os iniciantes, alguns voluntários contribuem nas primeiras manobras.

A ação está sendo realizada pela Veronezi Family e a empresa Oceanlimp – Desmonte Industriais, com apoio da Pista Móvel do Gesão (PMG), e acontece todas as quartas-feiras, exceto dias de eventos no espaço.

Encontro dos Clássicos – Encontro dos Clássicos de Ribeirão Pires, que reúne raridades automobilísticas, segue acontecendo quinzenalmente, às quintas-feiras, a partir das 19h, na Tenda Multicultural do Complexo Ayrton Senna.

Além da opção de lazer, o Encontro também é solidário e arrecada alimentos não perecíveis destinados ao Fundo Social de Solidariedade do município. Expositores que desejarem participar do encontro podem obter mais informações pelo telefone (11) 96904-0897.