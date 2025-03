Passarelas do Paço de São Bernardo passam por revitalização estrutural no Centro

Em continuidade a plano robusto de zeladoria em toda a cidade, incluindo o entorno do Paço Municipal, cartão postal de São Bernardo, a Prefeitura, sob gestão de Marcelo Lima, iniciou na segunda-feira (17/3) a execução da revitalização das quatro passarelas existentes na Praça Samuel Sabatini. Serão recuperados 4.400 metros quadrados de extensão. A medida significa mais uma etapa do Programa Cidade Linda de Viver, lançado no começo do ano.

A ação, coordenada pela Secretaria de Serviços Urbanos, se dará em parceria com a iniciativa privada. As passarelas vão receber lavagem e jateamento na parte interna e externa, reforma das trincas estruturais, pintura externa e interna com tinta na cor concreto e aplicação de verniz antivandalismo. A previsão é de que as obras sejam finalizadas em até 35 dias.

“Aqui o serviço não para. Depois de muitos anos de abandono, iniciamos os serviços de manutenção e pintura destas passarelas, já deterioradas pelo tempo. Agora, elas começam a ganhar vida novamente. As obras serão executadas entre às 20h e 4h para não atrapalhar as pessoas que precisam se deslocar de um lado para o outro da região do Paço. E o melhor: esse investimento é uma parceria com a iniciativa privada, sem custos para o município”, declarou o prefeito Marcelo Lima.

As passarelas em questão servem para proteção dos pedestres nas travessias para o Parque da Juventude, Rua Jurubatuba, Senai e, a maior delas, Shopping Metrópole. Para o secretário de Serviços Urbanos de São Bernardo, Fernando Longo, a medida “reflete o compromisso da gestão em construir uma cidade mais bonita, sustentável, acolhedora e segura”.

REFORÇO NA ILUMINAÇÃO – Sob a gestão da Secretaria de Obras e Planejamento, em toda a extensão das passarelas foi instalada novos postes com luminárias em LED, que serão ligadas ao final das obras de recuperação das passagens de pedestres.

Foram instalados 35 novos pontos de iluminação na região da Esplanada do Paço, sendo seis novos postes com acréscimo de 27 refletores. No entorno do Parque da Juventude foram implantados outros 20 novos pontos de iluminação e, nas passarelas, 44 novos pontos de luz.

OUTRAS AÇÕES DE ZELADORIA – Em janeiro deste ano, a Esplanada do Paço passou por uma mudança completa no visual. O espaço recebeu diversas intervenções que vão desde a sinalização viária de solo a novo paisagismo, com poda de árvores, limpeza dos canteiros, pintura da pista de corrida e caminhada, além de reforço na iluminação pública.