São Bernardo revitaliza 44 ruas em programa que transforma a mobilidade urbana

Entre janeiro e fevereiro, a Prefeitura de São Bernardo do Campo tem realizado um expressivo trabalho de recapeamento asfáltico, abrangendo 44 ruas na região do bairro dos Casa, totalizando mais de 8 quilômetros de vias revitalizadas em um curto período de menos de dois meses.

Um marco significativo ocorreu na noite da última terça-feira (25/2), quando a administração municipal deu início à terceira fase do Programa Minha Rua Nova, beneficiando diretamente os moradores das comunidades do Jardim Detroit e Vila Vitória. O programa visa promover melhorias estruturais e estéticas nas vias urbanas.

Nesta nova etapa, 17 ruas serão contempladas com a substituição do pavimento existente, além de reformas em guias e sarjetas, e a implementação de sinalização completa. O prefeito Marcelo Lima enfatizou a importância desse projeto: “Estamos construindo uma cidade planejada e organizada. Esta é uma nova fase para as regiões da Vila Vitória e Detroit. A rua é do povo, e tenho grande orgulho em anunciar que, nas próximas semanas, entregaremos ruas mais bonitas e funcionais.”

A comunidade local também expressou sua satisfação com as melhorias. José Galo, representante da Vila Vitória, destacou sua alegria ao ver um projeto esperado há 35 anos finalmente sendo realizado. “É um momento de muita felicidade. Agradeço ao prefeito pela luta em prol deste benefício”, afirmou Galo.

O secretário de Serviços Urbanos, Fernando Longo, reiterou o compromisso da gestão em acelerar os serviços públicos. Ele mencionou que, apenas neste período inicial do programa, 46 vias já foram recapeadas na região, com um investimento total que se aproxima dos R$ 7 milhões.

O evento contou com a presença de secretários municipais, vereadores, líderes comunitários e moradores locais que celebraram o avanço das obras.

O Programa Minha Rua Nova tem como principal objetivo a melhoria da malha viária municipal, focando na troca de pavimentos e na implantação de nova sinalização horizontal e vertical. A seleção das vias a serem recapeadas considera diversos fatores como o volume de tráfego, o estado atual do pavimento, a demanda do transporte coletivo sobre pneus e as necessidades expressas pela comunidade.

As ruas contempladas nesta terceira fase incluem: Rua Bete Lobo; Rua Chaim Plat (trecho II); Rua Djalma Maciel de Souza; Rua Gravatal; Rua José Dias; Rua Maria Copeinski; Rua Maviel Ramos; Rua Oito de Dezembro; Rua Olga Benário; Rua Padre Argemiro Gordiano de Sá; Rua Penha; Rua Primeiro de Maio; Rua Rosa Luxemburgo; Rua Simone de Beauvoir; Rua Vinte de Agosto; Rua 23 de Junho e Travessa Primeiro de Maio.