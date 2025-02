Prefeitura de São Bernardo lança programa de recapeamento Minha Rua Nova

A Prefeitura de São Bernardo oficializou neste sábado (1º/2) o lançamento de novo programa para recapeamento asfáltico da malha viária do município, denominado Minha Rua Nova. A iniciativa que promete trazer melhorias para a infraestrutura de diversos bairros da cidade foi apresentada oficialmente nesta manhã pelo prefeito Marcelo Lima. Na oportunidade, o chefe do Executivo assinou ordem de serviço que autoriza o início dos trabalhos para a troca do pavimento de 12 ruas na Vila Vitória e Jardim Detroit.



Esta é a segunda região de cidade que vai receber as melhorias na malha viária. No dia 12 de janeiro, o chefe do Executivo deu aval para iniciar a recuperação de 16 ruas e uma travessa do bairro Vila Carminha. As obras estão em fase final e aguardam no momento a conclusão da etapa de implementação de sinalização horizontal e vertical.



Durante a cerimônia deste sábado, o prefeito Marcelo Lima detalhou as intervenções que serão realizadas na Vila Vitória e Detroit. “Vamos fazer 11 mil metros quadrados de recapeamento, com a troca do pavimento e a recuperação da malha viária de 12 ruas”, relatou. O chefe do Executivo destacou que a Secretaria de Serviços Urbanos está atenta à qualidade das obras.



“Nós tínhamos uma cultura errada na Prefeitura de São Bernardo que não vai ter continuidade conosco. No passado, terminando a obra de recapeamento, pintavam correndo para fazer politicagem. A massa do asfalto precisa de um prazo para a sinalização de solo, cerca de 30 dias após o término”, explicou.



O prefeito destacou que o programa Minha Rua Nova vai ter uma atuação contínua por toda a cidade, com as intervenções sendo realizadas de forma organizada para garantir o bom uso do recurso público. “Conforme a gente for tendo o recurso, nós avançamos. Estamos finalizando a Vila Carminha, vamos fazer na Vila Vitória, Detroit, depois vamos para o Jardim do Lago, e assim vai indo”, afirmou.



“Estou trabalhando muito, com a convicção que estamos no caminho correto para uma São Bernardo muito melhor, mais alegre, onde as pessoas não tenham medo da prefeitura, onde as pessoas encontram no prefeito um amigo, disposto a fazer muita coisa que muitos pensaram e não acreditaram que era possível”, concluiu.



A presidente da Associação Assistencial do Núcleo 1º de Maio, na Vila Vitória, Roseane Santos, 63, falou em nome dos moradores. “Venho agradecer ao prefeito, promessa feita, promessa cumprida. O pessoal está muito contente, inclusive a primeira rua da Vila Vitória já foi recapeada, que é a rua Tamarati, sou moradora lá e há muitos anos a gente vem lutando. Você prometeu, você cumpriu. Então, vamos agradecer.”



O secretário de Serviços Urbanos, Fernando Longo, destacou que em apenas um mês de governo, Marcelo Lima já assinava a segunda ordem de serviço para recapeamento de vias na região. “Pela sua iniciativa, pela sua sensibilidade, pelo seu empenho, pelo seu trabalho, eu quero parabenizá-lo por toda essa determinação que o senhor tem colocado frente à administração municipal de São Bernardo”, afirmou.



Serão recapeadas a Avenida Jerônimo Moratti, a Passagem Maria Luíza de Souza, as ruas Alexandra Kallontai, Carlos Wunderlick, Chaim Plat, Clara Zeken, Francisco da Rocha, José Copeinski, Júlio Ivak, Laura, Laurindo Galvão Bueno e Maria Margarida Alves. Ao todo serão investidos R$ 2,5 milhões e o prazo de conclusão das intervenções é de até 60 dias.



Estiveram ainda presentes na cerimônia de lançamento do programa Minha Rua Melhor secretários municipais, vereadores, lideranças comunitárias, população local e demais autoridades.



PLANO DE TRABALHO – O Programa Minha Rua Nova tem como principal objetivo promover melhorias em toda a malha viária do município, com foco na troca do pavimento, além da implantação de nova sinalização horizontal e vertical. Entre os critérios que serão considerados para a escolha das vias para o recape, estão o volume de tráfego, a deterioração do pavimento existente, demanda de transporte coletivo sobre pneus, histórico de operação de conservação de pavimentos viários, além de outras demandas da própria comunidade.



O programa de recapeamento usará as tecnologias da informação e de engenharia para diagnosticar as condições e os problemas nas vias, soluções de recomposição do pavimento de acordo com a patologia apresentada e recuperação da malha viária com asfalto de qualidade superior. Além da troca de todo o pavimento asfáltico, as melhorias contemplam a recuperação de guias (as que estavam danificadas) e sarjetas, zeladoria, bem como sinalização horizontal e vertical.



