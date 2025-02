Feijuquinha do Adote inicia 2025 com solidariedade em São Bernardo

Neste sábado, dia 1º de janeiro de 2025, a “Feijuquinha do Adote” realizou sua primeira distribuição do ano na Comunidade do Montanhão, em São Bernardo do Campo, beneficiando participantes do Projeto Multiplicando o Amor, liderado há 18 anos pelos empreendedores sociais Luís Twobe e Simone. Nesta data a Feijuquinha do Adote, parceria com o Grupo Fraternidade do Bem resultou na entrega de 120 saborosas feijoadas às famílias presentes.

Carlos Alberto Rissetto, coordenador dos Amigos Fraternidade do Bem ABC, expressou: “É uma alegria imensa para nós da Fraternidade do Bem mais uma vez estarmos junto ao Adote trazendo alimento para o corpo e para a alma”.

Uma mãe, ao receber quatro marmitas da feijoada, emocionou-se: “Eu não tenho palavras para agradecer… Essa feijoada não é só comida, é esperança, é amor. Hoje, meus filhos vão dormir de barriga cheia graças a alguém de coração generoso. Que Deus abençoe quem doa, porque um gesto assim faz toda a diferença na vida de quem precisa.”

Eduardo Bueno, voluntário do Adote um Cidadão, destacou: “A fome não é um problema que pode ser resolvido de uma só vez; ela exige ações contínuas e consistentes. Com as entregas mensais, conseguimos atender melhor às necessidades da população em situação de rua, proporcionando-lhes uma refeição nutritiva e saborosa regularmente.”

Além da distribuição das feijoadas, a ação contou com a entrega de kits de higiene bucal, doados pela Colgate em parceria com o BNI Solução de São Bernardo do Campo. O Dr. Carlos Henrique Abrahão, acompanhado de Flavio Alves, realizou uma palestra sobre a importância da higiene bucal para as 30 crianças presentes e seus familiares.

Este ano, a “Feijuca do Adote”, evento anual que reúne centenas de pessoas, incluindo 200 pessoas com deficiência, já tem data e local marcados: será no dia 24 de agosto na Associação dos Funcionários Públicos de São Bernardo do Campo, comemorando os 26 anos da ONG Adote um Cidadão, que há mais de duas décadas trabalha por uma sociedade mais justa e igualitária.

A ONG Adote um Cidadão, fundada em 1999 por Antonio Carlos Veiga, tem como missão promover a inclusão social e a capacitação de pessoas em situação de vulnerabilidade e com deficiência. Ao longo de sua trajetória, já impactou mais de 50 mil cidadãos e realizou mais de 250 passeios socioeducativos.



Crédito:Divulgação

Crédito:Divulgação

Crédito:Divulgação