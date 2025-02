Marcelo Lima disse que cobrará da Sabesp custo pelo desabastecimento

O prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima (Podemos), convidou a imprensa no início da tarde desta sexta-feira (21), para atualizar sobre o abastecimento de água na cidade.

Na ocasião, estiveram presentes o Secretário de Obras da cidade, André Mazolla, a Secretária de Meio Ambiente, Ruth Ramos, além dos representantes da Sabesp ( Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo), Fabrício, da divisão regional da Sabesp da cidade, e o gerente Abiatar.

Marcelo Lima disse que será cobrado da Companhia os valores que saíram dos cofres municipais.

Sabesp será cobrada pelos gastos que a Prefeitura teve

“Vamos fazer o levantamento do gasto da Prefeitura com equipes nas ruas, caminhões pipas, veículos. Então, todo gasto da Prefeitura, que usou dos recursos públicos municipais, que era um serviço da Sabesp, no dia 25, pretendo discutir o ressarcimento de tudo que a Prefeitura colocou na prática para socorrer e ajudar na emergência. E os recursos municipais, de forma alguma, vai ser utilizado para abastecimento de água ou reparo por falta de água na cidade. Portanto, tudo que foi gasto do dinheiro do povo de São Bernardo será recompensado pela Sabesp”, garantiu o podemista ao falar da cobrança futura que será feita à empresa.

Abiatar foi questionado sobre equipamentos antigos que necessitam de substituição, e respondeu que existe um plano que foi antecipado e informou que o abastecimento está normalizado.

Abiatar, à esq. de Marcelo Lima, afirmou que a cidade já está com 100% do abastecimento normalizado

Cidade com 100% dos serviços de abastecimento normalizados

“Sinalizar que, hoje, a cidade está com 100% do abastecimento regularizado, com qualidade e quantidade disponíveis para população. Foi uma ocorrência de complexidade elevada, não era simples, realmente demandamos um tempo focado na questão. A Sabesp tem um plano de renovação de seus ativos, então, toda nossa infraestrutura passa por planejamento e substituição de instalações, conexões e redes, seja de esgoto ou água”, explicou o gerente, que concluiu sobre as substituições.

“A Sabesp tem como planejamento de longo prazo, antecipou a universalização do serviço de 2033 para 2029, um planejamento anual, até chegar a 2029, para que todos os serviços sejam universalizados com água e esgoto”, revelou ele, o plano da empresa.

Para resolver os problemas foi criado um comitê de crise, composto por integrantes do Executivo e Legislativo, que passou a monitorar as ocorrências e dar a devida atenção para cada caso, como encaminhamento de caminhões pipas para abastecer os próprios públicos e equipes nas ruas do município.

Apesar de ser cedo para falar em números exatos, o chefe do Executivo informou, meio ‘en passant’, que foram mais de quarenta caminhões pipas utilizados e que nenhum serviço municipal foi paralisado.

Marcelo disse que se tiver que escolher um lado, é o da população

“Deixar claro: entre Sabesp e população de São Bernardo, sempre vou ser a população de São Bernardo, doa a quem doer, sempre estarei ao lado do povo de São Bernardo”, avisou o prefeito.

Para atender à população, caso haja alguma intercorrência, o prefeito informou o número: 2630-4420.