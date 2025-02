Marcelo Lima reitera diálogo e participa de reunião em São Caetano com prefeito e vereadores

Com o objetivo de dar mais um passo para unificar novamente as sete cidades da região, o presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e prefeito de São Bernardo do Campo, Marcelo Lima, participou nesta terça-feira (18/2) de reunião em São Caetano do Sul com o prefeito Tite Campanella e vereadores do município no Palácio da Cerâmica, sede do Executivo municipal sancaetanense.

Durante o encontro, Marcelo Lima destacou a importância de o Consórcio ABC contar com todas as cidades do Grande ABC novamente, com o objetivo de a região ganhar mais força e representatividade junto aos governos estadual e federal.

“A gestão que temos feito em todas as instâncias é baseada no diálogo. E no Grande ABC é assim, a gente trabalha em conjunto por uma região cada vez mais forte e desenvolvida”, afirmou o presidente do Consórcio ABC.

(Foto: Leonardo Garcia/PMSBC)

Neste ano, o município de São Caetano abriu tratativas para regresso ao órgão intermunicipal. Em janeiro, convidado pelos demais colegas prefeitos, Tite Campanella visitou a entidade e participou da assembleia do colegiado.

Entre os exemplos da representatividade do Consórcio ABC como órgão de governança regional está o Piscinão Jaboticabal, demanda antiga do órgão intermunicipal e que atualmente está em fase de construção.

O reservatório está sendo instalado nas proximidades da Rodovia Anchieta e na confluência entre os ribeirões dos Couros e dos Meninos, em território do município de São Paulo, na divisa entre São Bernardo e São Caetano, que seria beneficiária direta da obra conquistada pelo colegiado regional.

O projeto foi destravado em março de 2019, após reunião agendada pelo Consórcio ABC entre o Estado e os prefeitos das sete cidades, na sequência de fortes chuvas que atingiram a região. Na ocasião, foi apresentado o Plano Regional de Macro e Microdrenagem do Grande ABC, elaborado pela entidade, e que apontava a importância da obra no combate às enchentes na região.

O Consórcio ABC também foi fundamental para a descentralização da farmácia de alto custo no Grande ABC. Até 2019, a entrega de medicamentos especializados na região estava disponível somente no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André. Por articulação da entidade regional junto ao governo estadual, São Bernardo e São Caetano passaram a realizar também a distribuição dos remédios, desafogando o serviço em Santo André e beneficiando a população de toda a região.