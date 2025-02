Sabesp investe R$ 166 milhões para reforçar abastecimento de água em Mauá

A Sabesp deu início a um amplo conjunto de obras estruturais para fortalecer o abastecimento de água em Mauá. Com um investimento total de R$ 166 milhões, o projeto prevê a construção de três novos reservatórios, que juntos terão capacidade para armazenar 12 milhões de litros, além da implantação de 27 km de redes de reforço e da instalação de três novas estações de bombeamento. A conclusão está prevista para janeiro de 2026.

Ampliação da capacidade de armazenamento e distribuição

Segundo Maycon Rogério de Abreu, diretor regional Centro da Sabesp, os novos reservatórios serão fundamentais para melhorar o abastecimento na cidade. Dois deles serão construídos no Jardim Zaíra, com capacidade para 1 milhão de litros cada um, e o terceiro será na região central, com capacidade para 10 milhões de litros.

Além disso, serão implantadas três estações de bombeamento, permitindo que a água chegue com mais eficiência a regiões mais altas e periféricas da cidade. O projeto também inclui a instalação de 57 pontos de manobra, que permitirão monitoramento em tempo real da pressão da água. “Essa tecnologia permitirá ajustes automáticos e remotos para equilibrar a pressão da água por meio de inteligência artificial, garantindo maior eficiência na distribuição”, explica o diretor.

Investimentos futuros em Mauá e no Grande ABC

Desde que assumiu o fornecimento de água em Mauá, em dezembro de 2020, a Sabesp identificou a necessidade de expandir e modernizar a operação. Até 2029, a empresa prevê investir R$ 800 milhões na cidade, sendo R$ 587,2 milhões para ampliação das redes e R$ 40 milhões, em parceria com a prefeitura, para levar abastecimento a comunidades ainda não atendidas.

Além de Mauá, a empresa também está realizando investimentos em outras cidades do Grande ABC, como Diadema, São Bernardo do Campo, Santo André, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. Um dos principais projetos em andamento é o Integra Tietê, que tem como objetivo ampliar a coleta e o tratamento de esgoto na região.

Com um investimento total de R$ 768,4 milhões, o projeto inclui a ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) ABC, aumentando sua capacidade de 3 mil para 5,5 mil litros por segundo, além da implantação de 110 km de tubulações e três estações elevatórias. A expectativa é beneficiar 530 mil habitantes da região.