Queda de energia afeta abastecimento de água em Mauá

Devido à interrupção no fornecimento de energia elétrica na Estação Elevatória de Água Tratada, o abastecimento em Mauá poderá ser impactado nesta sexta-feira (14). A concessionária responsável pelo fornecimento de eletricidade conseguiu reativar o sistema elétrico, e agora está sendo iniciada a normalização do abastecimento de forma gradual, com previsão de recuperação completa até a madrugada de sábado (15).

A queda na energia impede o bombeamento da água até os reservatórios e as residências da cidade. Mesmo com o restabelecimento da eletricidade, o abastecimento volta gradativamente, pois a água vai abastecendo os imóveis ao longo do caminho das tubulações, até atingir as áreas mais altas e distantes dos reservatórios.

Para mitigar os efeitos da interrupção, a Sabesp adotou medidas emergenciais para reforçar o fornecimento de água à população. Entre as ações, destacam-se o envio de caminhões-pipa para atender todas as áreas afetadas e a realização de manobras operacionais na rede, visando minimizar os impactos até que o sistema seja totalmente restabelecido. Equipes técnicas estão mobilizadas na região para monitorar a situação.

Além das ações emergenciais, a Sabesp está investindo R$ 166 milhões em um amplo conjunto de obras estruturais para fortalecer o abastecimento de água no município. O projeto inclui a construção de três reservatórios — um com capacidade para 10 milhões de litros e dois com 1 milhão de litros cada um —, a implantação de 27 km de redes de reforço na distribuição e a instalação de três novas estações de bombeamento. Essas melhorias beneficiarão, especialmente, as regiões mais altas da cidade. A conclusão das obras está prevista para janeiro de 2026.

A Sabesp pede desculpas pelos transtornos e solicita que os moradores façam uso consciente da água. A Companhia permanece à disposição dos clientes 24 horas por dia, por meio dos canais oficiais de atendimento: (11) 3388-8000 (mensagem de texto) ou pela Central de Atendimento, no telefone 0800 055 0195 (ligação gratuita).