Implantação do Muralha Paulista avança em São Bernardo em agenda com secretário estadual de Segurança

Em novo passo para avanço de projetos de segurança na cidade, o prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima, se reuniu nesta terça-feira (18/3) com o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite, na sede da pasta, em São Paulo. A pauta da agenda na Capital incluiu, principalmente, a implantação do Programa Muralha Paulista, além do aumento do efetivo policial no município e megaoperações em conjunto com as polícias Militar e Civil.

Viabilizar o programa em São Bernardo é um compromisso do plano de governo do prefeito Marcelo Lima, medida que começa a tomar forma já neste início do mandato da atual gestão. O encontro contou com as participações, além do chefe do Executivo municipal e Derrite, do diretor do Demacro, Dr. Luiz Carlos do Carmo, e delegado-geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo, Dr. Artur Dian.

“Foi uma reunião produtiva. Falamos sobre a Muralha Paulista, a qual São Bernardo já fez a adesão via sistema e, por isso, pedi agilidade na implementação dela aqui na nossa cidade. Também discutimos sobre o aumento do efetivo das polícias militar e civil para garantir a segurança da nossa população”, declarou o chefe do Executivo Municipal.

O Programa Muralha Paulista foi instituído em 2024 e tem como objetivo controlar a mobilidade criminal no Estado de São Paulo, aumentando a probabilidade de prisão de criminosos. A política da medida responde às principais demandas por segurança, como combater crimes violentos, desarticular o crime organizado, monitorar medidas restritivas e gerar alertas de procurados pela Justiça.

MURALHA – Desenvolvido com base em análises de chamadas ao 190, boletins de ocorrência e recomendações internacionais, o Programa Muralha Paulista utiliza tecnologias para identificar 18 tipos de comportamentos ilícitos, promovendo eficiência nas ações de segurança e maior controle sobre o uso de dados.

As ações incluem investimentos em bases policiais, integração tecnológica entre municípios e Estados, e ferramentas como reconhecimento facial e aplicativos policiais. O decreto garante eficiência e transparência na execução dessas iniciativas, além de inovar ao fomentar a utilização de Inteligência Artificial para o desenvolvimento de soluções tecnológicas.

Focado na mobilidade criminal, o programa busca reduzir a violência e enfraquecer redes criminosas a partir da criação de uma nova base de dados qualificada, aprimorada por IA. Essa base de dados fornecerá informações estratégicas que auxiliarão os gestores de segurança pública na tomada de decisões mais rápidas e precisas, reforçando a segurança e protegendo os cidadãos.

MEGAOPERAÇÃO NA REGIÃO – Presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, o prefeito Marcelo Lima convidou o secretário estadual de Segurança Pública para reunião da entidade regional, visando alinhar ações integradas. “O secretário garantiu que teremos grandes operações tanto na cidade quanto em nossa região. Teremos um encontro no Consórcio para alinhar uma megaoperação em todo o Grande ABC, unindo os guardas civis municipais, a Polícia Militar e a Polícia Civil”.