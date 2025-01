Prefeito de São Bernardo lança Programa Cidade Linda de se Viver

Reafirmando o propósito de construir uma São Bernardo melhor, o prefeito Marcelo Lima lançou nesta quinta-feira (2) o Programa Cidade Linda de se Viver, simbolizando a união entre urbanismo, meio ambiente e qualidade de vida, bem como promover o embelezamento da cidade.

“Feliz em poder lançar um programa que, ao mesmo tempo cuida do embelezamento da cidade e que aumenta a autoestima das pessoas, que dá uma sensação de pertencimento à cidade. E, o mais importante, que conversa com uma das principais pautas da atualidade, a preservação do meio ambiente e o aquecimento global“, reforçou o chefe do Executivo municipal.

O programa consiste no plantio de flores da espécie “Impatiens” em diversos pontos da cidade, começando pela Estrada dos Alvarengas.

“Essas flores são conhecidas por sua beleza, resistência e contribuição ecológica, pois elas alimentam polinizadores, como as abelhas, e enriquecem a biodiversidade urbana“, salientou a secretária de Meio Ambiente e Proteção Animal de São Bernardo, Ruth Cristina Ramos.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

O Programa Cidade Linda de Se Viver também irá desenvolver, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, ações educativas nas escolas municipais. “É um pedido nosso para que a secretaria faça um trabalho de educação ambiental com todas as nossas crianças da rede municipal“, acrescentou Lima.

Sobre a manutenção dos canteiros, a Secretaria de Serviços Urbanos estará à frente da ação. “A flor escolhida é resistente à chuva, ao sol, o que nos ajuda na manutenção dos espaços. Estamos fechando, primeiramente, o cronograma de onde os canteiros serão instalados e, na sequência, eles serão inseridos no planejamento de conservação“, avaliou Fernando Longo, responsável pela pasta.

OUTRAS VIAS

Além da Estrada dos Alvarengas, o Programa Cidade Linda de se Viver será expandido aos principais corredores da cidade, como o da Vergueiro, Giovani Breda, João Firmino e Avenida Taboão.