Parques de Ribeirão Pires recebem O Pum de Micura nas férias 

O Grupo Porandubas de Teatro está com uma programação especial de férias durante o mês de julho com apresentações do espetáculo O Pum de Micura, de Luiz Alberto Abreu, nos parques municipais de Ribeirão Pires. O texto é uma divertida história que aborda a importância de proteger as áreas de mananciais e a mata atlântica, promovendo conhecimento do patrimônio ambiental e trazendo reflexões sobre sustentabilidade e reciclagem.

Voltado para crianças, o espetáculo acontecerá no dia 21 de julho no Parque Pérola da Serra Luis Carlos Grecco, localizado na região do bairro Pastoril. No dia 28 de julho, a apresentação será no Parque Oriental, que fica às margens da represa Billings, no bairro Estância Noblesse. Ambos os espaços contam com infraestrutura para toda a família apreciar as belezas naturais da Estância Turística de Ribeirão Pires.

O Pum de Micura foi o espetáculo que deu início às apresentações do Grupo Porandubas, em 2021. Neste ano, desde maio, o grupo fez apresentações em escolas e comunidade. Em julho, chega aos parques de Ribeirão Pires graças ao financiamento da Lei Paulo Gustavo por meio do Ministério da Cultura do Governo Federal, executada pela Secretaria de Cultura da Estância Turística de Ribeirão Pires.

Serviço

O Pum de Micura. Autor: Luiz Alberto Abreu. Elenco: Cecília Castro, Débora Constantino, Rodrigo Silva, Ana Lima e Maria Izabel.

21 de julho | domingo | 15h

Parque Pérola da Serra (Luis Carlos Grecco)

Rua Diamantino de Oliveira, 220 – Pastoril. Ribeirão Pires.

28 de julho | domingo | 15h

Parque Oriental

Rua Major Cardim, 3.100 – Estância Noblesse. Ribeirão Pires.