Parque Província de Treviso, no Bairro Fundação, agora conta com espaço PET

Moradores do Bairro Fundação, em especial aqueles que têm seus amiguinhos de estimação, agora contam com um espaço específico para levar seus pets quando forem desfrutar de horas de lazer no Parque Província de Treviso, em São Caetano.

O espaço foi oficialmente aberto nesta sexta-feira (28/2) e já tinha até visitante, caso de Raul, um pitbull de 4 anos, que estava lá conhecendo o novo espaço de lazer ao lado de seu tutor Gabriel Gutierrez Silva, 26 anos.

“Quando ficamos sabendo que hoje já estaria funcionando o espaço no parque, já pensei em trazer o Raul, que, além de adorar conhecer espaços pet pelo ABC, também gosta de passear de carro”, comentou Gabriel, que afirmou que ele e Raul já conheceram alguns espaços pet nos parques em São Caetano, em Santo André e também em São Bernardo.

Outro detalhe bastante comemorado por Gabriel é que os espaços pet de São Caetano são divididos para animais de pequeno e grande porte. “Faz diferença, com certeza. O Raul, por exemplo, apesar de ter uma aparência imponente é dócil, mas não sei qual a reação dele com outros animais sem ser meus outros dois cachorros que tenho em casa, o Stark e o Roni”, explicou Gabriel.

Em São Caetano, além do Província de Treviso, outros cinco parques contam com espaço pet. São eles: Maria Catarina Scarparo (Chiquinho); Maurilio Teixeira Martins; Tom Jobim; José Agostinho Leal e Linear Kennedy – Rei Pelé. No entanto, a Secretaria de Serviços Urbanos (Sesurb), que gerencia e realiza a manutenção de parques e praças da cidade, tem estudos para ampliar o número de parques com espaço pet.

“A pedido do prefeito Tite Campanella, a Sesurb criou no início do ano o Programa São Caetano Cidade Linda, que moderniza e revitaliza parques, praças e jardins da cidade. E a criação de espaços Pet, como aconteceu com o Província de Treviso, faz parte do programa e ampliar estes espaços está em estudos”, ressaltou o secretário da Sesurb, Michel dos Santos.



Crédito:Gabriela Gonçalves / PMSCS

Crédito:Gabriela Gonçalves / PMSCS

Crédito:Gabriela Gonçalves / PMSCS