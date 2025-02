Prefeitura de São Caetano renova tubulações de várias vias dentro do Programa ReFundação

As obras do ReFundação, maior programa de intervenções de combate às enchentes da história de São Caetano do Sul, avançaram nas últimas semanas para troca de tubulação em diversas ruas do Bairro Fundação.

Os serviços foram executados nas ruas 28 de Julho e Collygni, e na Avenida Doutor Rodrigues Alves. Dentro do Prodesa (Programa de Desenvolvimento Ambiental e de Saneamento Básico de São Caetano do Sul), que abrange o ReFundação, vias de outros bairros também foram contempladas com as intervenções, como as ruas José Salustiano Santana (Mauá), Lisboa e Silvia (ambas no Oswaldo Cruz).

(Foto: Divulgação)

As novas tubulações têm maior diâmetro, para elevar a capacidade de escoamento de água e esgoto. Esses materiais serão conectados aos reservatórios – entre eles o Ribeirão dos Meninos e o futuro piscinão do Bairro Fundação.

Outro avanço está na revitalização do Terminal Rodoviário Nicolau Delic, no Centro. Foram realizadas a concretagem da calçada e das escadas da estação CPTM, instalação da estrutura metálica, implantação das telhas e conclusão dos pilares da marquise.

O Prodesa tem recursos da CAF, o Banco de Fomento da América Latina. São R$ 173,4 milhões de investimentos no ReFundação.

O programa contempla a construção de um piscinão entre a Avenida do Estado, a Rua Ceará e a Avenida Conde Francisco Matarazzo, com capacidade para armazenar 18,8 mil metros cúbicos de água; a ampliação das galerias pluviais em 8 quilômetros; e o alteamento do muro ao longo de 4 quilômetros na extensão da Avenida dos Estados em São Caetano, entre outras intervenções.