Prefeitura de São Caetano inaugura parque linear na Kennedy e entrega Cidade das Crianças revitalizada

Neste domingo (22/12), a cidade de São Caetano do Sul ganhou um verdadeiro presente de Natal: a inauguração do parque linear na Avenida Presidente Kennedy, juntamente com a reinauguração do Parque Cidade das Crianças, ao qual está conectado por meio de uma passarela.

“É um novo polo de lazer, cultura e esportes para a cidade. E, mais do que isso, um novo polo de desenvolvimento econômico e social”, pontuou o prefeito José Auricchio Júnior na cerimônia de inauguração, que contou com a presença do vice-prefeito Carlos Humberto Seraphim, do prefeito eleito Tite Campanella e da vice-prefeita eleita Regina Maura. Para Auricchio, o novo parque atende à demanda por ampliação e aprimoramento de espaços públicos de lazer, convivência e esportes na cidade, concretizando um compromisso de campanha. “Eu amo São Caetano e fiz o que tinha de melhor ao longo dos meus 16 anos como prefeito”, declarou.

Em homenagem a um dos maiores atletas da história brasileira, o parque linear foi denominado Parque Municipal Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé. Paralelo à Avenida Presidente Kennedy e conectado ao Parque Cidade das Crianças, oferece ao morador de São Caetano cerca de 60 mil m² de lazer, esporte, cultura e gastronomia em um só local, com infraestrutura completa para atender milhares de pessoas diariamente. Do evento de inauguração, que contou com apresentação da Bamascs (Banda Marcial Municipal de São Caetano do Sul), calcula-se que tenham participado mais de 7 mil pessoas.

Famílias inteiras, pessoas de todas as idades, pets, bikes e skates preencheram o parque na manhã do domingo, em clima de festa. “Aqui tudo é maravilhoso. Lazer para o povo é sempre bom”, elogiava Luzinete Ambrosina da Silva, moradora do bairro Olímpico há quase 60 anos. Fernando de Souza Ferreira, morador da cidade de Santo André, também aprovou: “Gosto de andar de bike aqui em São Caetano e vim conhecer o novo parque. Ficou muito bonito, a cidade está de parabéns! São Caetano está sempre superando as expectativas”.

Com entrada gratuita, o horário de funcionamento do Parque Municipal Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé é de terça a domingo, das 6h às 22h (fecha apenas às segundas, para limpeza do parque). Há 11 portões de entrada: cinco na Avenida Presidente Kennedy; um na Cavalheiro Ernesto Giuliano; e cinco na Rua Pelegrino Bernardo. O estacionamento fica no portão 11, na Avenida Presidente Kennedy.

KENNEDY

O Parque Municipal Edson Arantes do Nascimento – Rei Pelé foi construído na área onde existiam a associação Agith, o Cise João Castaldelli, o clube Abrev e a Garagem Municipal. Neste amplo espaço, foi preservada a maioria das árvores nativas existentes e plantadas outras mudas. Ao todo, o parque conta com 433 árvores, entre nativas e frutíferas, e 53 palmeiras.

Há diversas áreas para esporte e lazer à disposição do visitante: academia ao ar livre, quadra de basquete 21, quadra de areia, quadra poliesportiva, o chafariz interativo que fez a alegria da criançada neste domingo de calor e uma extensa pista de skate. Para apresentações culturais, o Parque tem um anfiteatro ao ar livre e área de eventos. E conta, ainda, com quiosques para abrigar pequenos estabelecimentos comerciais.

O projeto reflete a visão da Administração em alinhar a cidade ao conceito de “cidade para as pessoas”, promovendo qualidade de vida em áreas densamente urbanizadas e com pouca disponibilidade de terrenos livres.

CRIANÇAS

Denominado Centro Recreativo Infantil Bárbara Marão Saad, o Parque Cidade das Crianças também foi reinaugurado neste domingo (22/12). O parque foi totalmente revitalizado, com a instalação de um novo piso, reforço da iluminação, aquisição de novos brinquedos e a instalação de uma minicidade de trânsito, a “Cidade da Mobilidade”, para lazer e atividades de educação de trânsito.

A nova entrada do Parque das Crianças fica na rua Paraguaçu com a Avenida Presidente Kennedy, no mesmo nível da avenida. O horário de funcionamento é terça a domingo, das 7h às 18h (não abre às segundas, devido à limpeza do parque).