Paranapiacaba recebe o primeiro Festival de Inverno das Bruxas

A vila de Paranapiacaba, conhecida por sua atmosfera mística e charme histórico, será palco do Primeiro Festival de Inverno das Bruxas. Organizado pela Associação Brasileira de Bruxaria, o evento acontecerá nos dias 20, 21, 27 e 28 de julho de 2024. Idealizado por Tânia Gori, fundadora da Bruxaria Natural e da Primeira Convenção de Bruxas e Magos de Paranapiacaba, o festival promete oferecer uma experiência única para os amantes do esotérico e do místico.

Paranapiacaba, localizada em meio à Serra do Mar, é famosa por suas neblinas densas e arquitetura inglesa, proporcionando o cenário perfeito para um encontro repleto de magia. A cidade abriga a sede da Associação Brasileira de Bruxaria, um espaço dedicado ao estudo e prática das artes místicas.

Durante o festival, os visitantes poderão participar de diversas atividades, incluindo palestras sobre astrologia e magia das ervas, oficinas e vivências xamânicas. Haverá apresentações de danças do ventre, cigana, Tribal Fusion e Flamenco, além de shows de música que prometem encantar todos os presentes. Destacam-se também os atendimentos terapêuticos e oraculares, as Limpezas Xamânicas e a Benção das Bruxas.

Entre os destaques da programação estão as oficinas de astrologia, as vivências com tambores e a magia do inverno, além de workshops sobre talismãs de proteção e runas das bruxas. No palco, apresentações de dança e shows de bandas como Elevenber, Primal Concert, Fabby e Banda Meia Boca garantirão a animação do público.

O Primeiro Festival de Inverno das Bruxas é uma oportunidade imperdível para quem deseja se conectar com a magia do inverno e a tradição mística em um cenário deslumbrante.

“Estou extremamente ansiosa para este momento, que celebrará a natureza e as boas energias em Paranapiacaba. Esta vila encantadora, que já faz parte da minha história, será o cenário perfeito para um encontro místico repleto de magia e conexões especiais.” Tânia Gori.

Serviço:

Datas: 20,21,27 e 28 de julho

Local: Associação Brasileira de Bruxaria

Endereço: Av. Rodrigues Alves, 473 A – Vila de Paranapiacaba, Santo André – SP