Parada de Natal surpreende com música, desfile e interação com o público

Ao longo do mês de dezembro, o Shopping Praça da Moça, localizado em Diadema, na grande São Paulo, realiza suas tradicionais “Paradas de Natal”. O evento acontece nos dias 29 e 30 de novembro e 7, 8, 14, 21 e 22 de dezembro às 15h e às 19h.

Sob o tema “Acampamento de Natal”, tanto a decoração quanto os personagens seguem o estilo mais ligado à floresta, contando, por exemplo, com ursos e fadas. Os desfiles sempre são repletos de animação, por meio de muita música de qualidade e a interação entre clientes e atores caracterizados pelos corredores do mall.

Outro destaque fica por conta do Papai Noel que também já marca presença. As crianças podem encontrá-lo de segunda a sábado das 13h às 21h, e aos domingos e feriados das 14h às 20h para tirar fotos e registrar todos os pedidos de presente, mas apenas os pequenos que se comportaram ao longo do ano.

A decoração “Acampamento de Natal” possui uma árvore de 8 metros de altura, um caminhão natalino, paineis sensoriais interativos. Também é possível brincar nos escorregadores, casinha na árvore, janelas e cenários instagramáveis para que todos possam registrar os melhores momentos. Além disso, a parte externa do shopping destaca uma estrutura em forma de bola de Natal para fotos, enquanto anjos iluminados e um presépio montado pelos corredores intensificam a atmosfera festiva.

“O Natal é a época mais especial do ano e pensamos nas Paradas de Natal para trazer esse sentimento de gratidão e de festa para os corredores”, diz Daniel Lima, gerente de marketing do Shopping Praça da Moça.

Serviço

Paradas de Natal “Acampamento de Natal”

Data: dias 29 e 30 de novembro, e 7, 8, 14, 21 e 22 de dezembro.

Horário: às 15h e 19h.

Onde: Shopping Praça da Moça.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro – Diadema – SP.