Palmeiras tenta reduzir valor pedido pelo Zenit por Claudinho

O Palmeiras está intensificando suas ações no mercado de transferências, tendo como um dos principais alvos o meia-atacante Claudinho. O atleta, que atualmente defende o Zenit, da Rússia, se tornou uma prioridade para a diretoria alviverde nesta janela de contratações. Contudo, as negociações enfrentam desafios significativos devido ao elevado valor solicitado pelo clube russo.

Tentativa de redução no valor pedido

Fontes indicam que o Zenit estipulou um preço entre 22 milhões de euros (aproximadamente R$ 134 milhões) e 25 milhões de euros (cerca de R$ 157 milhões) para liberar Claudinho. Em busca de viabilizar a contratação, a diretoria do Palmeiras planeja uma reunião com os representantes do Zenit nos próximos dias, com o intuito de negociar uma redução no valor pedido.

As conversas entre as partes têm ocorrido nas últimas três semanas, mas ainda não avançaram conforme desejado pelo Verdão. A diretoria do Palmeiras considera a negociação complicada, especialmente em razão da recente renovação contratual de Claudinho com o Zenit até 2028. Além disso, o jogador é um dos titulares da equipe e possui a confiança tanto da comissão técnica quanto da gestão do clube russo, o que torna sua saída ainda mais desafiadora.

Destaque do futebol brasileiro e internacional

Claudinho se destacou no cenário brasileiro ao ser eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2021, quando atuava pelo Bragantino. Desde sua transferência para a Europa, seu nome tem sido frequentemente associado a outros clubes brasileiros, incluindo o Flamengo. Na última tentativa de contratação feita pelos cariocas há dois anos, o Flamengo ofereceu 15 milhões de euros (R$ 94,3 milhões), mas o Zenit exigiu 20 milhões de euros (R$ 120,7 milhões). Posteriormente, os rubro-negros elevaram sua proposta para 18 milhões de euros (R$ 113,2 milhões), sem sucesso na negociação.

Até o momento, Claudinho tem se mostrado um jogador versátil e produtivo. Nos últimos dois anos, ele participou de 122 partidas, acumulando 21 gols e 28 assistências. Com essa performance expressiva, o Palmeiras continua a buscar alternativas para concretizar a contratação do meia-atacante que é visto como uma peça-chave para fortalecer seu elenco.