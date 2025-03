Palmeiras não pode jogar no Allianz Parque no sábado por show do Offspring

Palmeiras e São Paulo duelam pela vaga na final do Campeonato Paulista na próxima segunda-feira, no Allianz Parque. No sábado, o estádio alviverde recebe o show do Offsrping e, por isso, a equipe não poderia receber o Tricolor nos próprios domínios no fim de semana.

A FPF (Federação Paulista de Futebol) já deu aval para o duelo ocorrer na segunda-feira e oficializou a decisão nesta terça. Segundo apuração de Danilo Lavieri, colunista do UOL, a entidade entendeu que essa é a melhor saída para o Alviverde não sair prejudicado, já que é o dono da segunda melhor campanha geral e mandante do jogo.

O São Paulo, por outro lado, se mostrou contrariado com a disputa da semifinal na segunda-feira. Como protesto, o clube preferiu não participar da reunião do Conselho Técnico da FPF desta terça, que oficializou datas e locais das partidas.

O São Paulo Futebol Clube entende que partidas nobres e decisivas, como as semifinais do Campeonato Paulista, devem ser disputadas nos sábados e domingos. Como a FPF já havia previamente definido que o jogo do São Paulo Futebol Clube com o Palmeiras será realizado na segunda-feira, dia 10, os dirigentes não vão participar do Conselho Técnico da entidade nesta manhã. Tal fato causa perplexidade, uma vez que as quatro agremiações de maior torcida vão disputar esta fase, nenhuma partida será realizada no sábado e tal decisão tenha sido tomada anteriormente.

OS JOGOS

As semifinais do Campeonato Paulista 2025 contarão com os quatro grandes clubes do estado. Corinthians e Santos abrem a decisão pelas vagas na briga pelo troféu da competição no domingo, às 18h30, na Neo Química Arena.

Na segunda-feira, Palmeiras e São Paulo jogam pela vaga na final no Allianz Parque, às 21h35 (de Brasília).