Palmeiras turbinado: reforços chegam para a semifinal do Paulistão

O Palmeiras está prestes a enfrentar o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista e contará com a presença de três reforços recentes, que foram contratados nos últimos dias. Vitor Roque, que desembarcou no Brasil nesta segunda-feira (03/03), é um dos novos integrantes do elenco e pode fazer sua estreia no próximo confronto.

Novos nomes para a defesa e ataque

Além de Roque, o clube já inscreveu Micael e Bruno Fuchs, que também se juntaram ao time para esta fase decisiva do campeonato. Os três atletas foram registrados na última sexta-feira (28/02) e substituíram Caio Paulista, Rony e Zé Rafael na lista de jogadores disponíveis para o torneio.

O treinador Abel Ferreira expressou satisfação com a chegada dos novos defensores, especialmente após ter escalado jovens talentos como Naves e Benedetti, de 22 e 18 anos, respectivamente, em jogos anteriores. Embora tenha confiança em sua juventude, Ferreira buscava uma formação defensiva mais experiente para enfrentar os desafios finais do Paulistão.

Ataque reforçado para o duelo decisivo

No setor ofensivo, Vitor Roque competirá pela posição de titular como centroavante ao lado de Flaco López e Thalys. É provável que ele comece no banco de reservas na semifinal, considerando que o argentino tem demonstrado um bom desempenho na função.

De acordo com a diretoria do Palmeiras, o elenco está fechado para o primeiro semestre de 2025. Abel Ferreira terá a oportunidade de trabalhar na formação do time titular ideal, promovendo entrosamento entre os jogadores e preparando a equipe para o Super Mundial de Clubes.

Além dos novos contratados, o Palmeiras também aguarda o retorno dos atacantes Bruno Rodrigues e Paulinho, que ainda não atuaram nesta temporada devido a problemas médicos.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.