FPF remarca semifinais do Paulistão e provoca revolta no São Paulo

Os confrontos das semifinais do Campeonato Paulista foram remarcados, com o clássico entre Corinthians e Santos agendado para este domingo, às 18h30 (horário de Brasília). Em paralelo, o embate entre Palmeiras e São Paulo ocorrerá na segunda-feira, às 21h35 (horário de Brasília). Ambas as partidas terão cobertura ao vivo pela Record na televisão aberta, além da transmissão via Cazé TV no YouTube e pelo serviço de streaming Max.

Insatisfação do São Paulo com a FPF

A polêmica em torno da programação dos jogos foi amplamente comentada pelo São Paulo Futebol Clube, que expressou sua insatisfação através de uma nota oficial. O clube destacou que confrontos significativos e decisivos, como os das semifinais, deveriam ser realizados nos finais de semana. No entanto, a Federação Paulista de Futebol (FPF) já havia determinado que o duelo contra o Palmeiras aconteceria na segunda-feira, o que levou os dirigentes do São Paulo a optarem por não comparecer ao Conselho Técnico da entidade nesta manhã.

A situação gerou perplexidade entre os torcedores e dirigentes, uma vez que as quatro equipes com as maiores torcidas do estado estão competindo nesta fase do torneio e, surpreendentemente, nenhuma partida foi programada para o sábado. O clube enfatizou que essa decisão anterior foi tomada sem considerar a importância das datas e o impacto no público.

O PlayPlus, streaming da Record, exibe o Paulistão 2025 ao vivo e de graça.