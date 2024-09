Palestra motivacional abre novos horizontes para jovens da Fundação CASA de Santo André

A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) Santo André I recebeu, na última sexta-feira (20/05), o palestrante João Blota, autor do livro “Nóia – O Poder Tentador de Nossas Fraquezas”, para uma palestra motivacional voltada aos adolescentes que cumprem medida socioeducativa. O encontro teve como objetivo alertar sobre o uso de drogas e oferecer esperança para aqueles que enfrentam essa realidade.

João Blota, que já viveu a experiência do vício, compartilhou sua trajetória de superação, ressaltando a importância do apoio familiar e do amor como pilares fundamentais para a recuperação. “É uma obra corajosa que leva o leitor ao inferno das drogas, mas também mostra que é possível encontrar a luz no fim do túnel”, afirmou Blota, sobre o livro.

A palestra se destacou não apenas pela história de vida impactante de João, mas também pela mensagem de esperança que ele transmitiu. “Acredito que o contato com pessoas que passaram por desafios na vida e conseguiram superá-los é fundamental. Estamos mostrando aos nossos adolescentes que eles podem, sim, ser protagonistas de suas vidas”, comentou o diretor do CASA Santo André I, Marcelo Aparecido de Campos.

A presidente da Fundação, Claudia Carletto, reforçou a importância da palestra: “Nosso objetivo não é apenas oferecer um espaço de reflexão, mas também um caminho para a transformação. Cada um desses jovens tem o potencial de reescrever sua história, e a presença de João Blota é um exemplo poderoso disso”.