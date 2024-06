Palestra da ACISA aborda técnicas avançadas em vendas

Para a ACISA – Associação Comercial e Industrial de Santo André – proporcionar novos conhecimentos e capacitação aos associados e empreendedores faz parte de sua missão e, seguindo com essa proposta, realizará uma palestra gratuita em junho sobre técnicas avançadas em vendas.

O evento acontecerá na terça-feira (11), às 19h, no Centro de Capacitação & Negócios e será comandado por Daniel Torres, treinador da escola de negócios Febracis, empresário há 18 anos e master coaching em business.

Como vendas é uma área estratégica para o sucesso de qualquer empresa, o palestrante abordará formas de como potencializar o faturamento e negócios por meio de técnicas de vendas poderosas, como identificar o objetivo de cada venda, conversão e fidelização da clientela.

Os interessados em participar da palestra poderão fazer a inscrição gratuitamente no link: https://bit.ly/CCN-11Jun24 e quem puder colaborar com as pessoas em situação de vulnerabilidade, no dia do evento, será arrecadado alimento não perecível para o programa ACISA Solidária, que repassará todos os itens doados para as instituições de Santo André, por meio da Feasa – Federação das Entidades Assistenciais de Santo André.