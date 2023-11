Padaria Brasileira inova em seu cardápio de Natal sem abrir mão dos clássicos

Às vésperas do mês de dezembro, a Padaria Brasileira lançou nesta quarta-feira (29) seu novo cardápio de Natal, trazendo diversas novidades sem esquecer de pratos clássicos na ceia de final de ano. Com destaque para o novo frango recheado ao molho de laranja, o menu conta com dezenas de possibilidades de sabores para a mesa do público.

Frango recheado ao molho de laranja é a principal aposta do cardápio em 2023 (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Buscando oferecer praticidade e qualidade, a Brasileira elaborou um cardápio completo — das entradas às sobremesas. Com a corrida para planejar as festividades de Natal, as opções são uma ótima escolha para aqueles que não tem tempo de preparar os pratos ou que buscam um sabor e requinte a mais na mesa no dia 24 de dezembro.

O ABCdoABC provou alguns dos destaques deste ano, recebido por Vera Afonso, porta-voz da padaria, e Débora Barros, que atuou no desenvolvimento do menu. Vera conta que, para o Natal de 2023, a missão foi inovar sem abrir mão dos pratos tradicionais da época. “Os mais pedidos, como o peru, o pernil e o tender nunca devem sair do nosso cardápio,” conta Vera.

Um cardápio de Natal completo

Já nas opções de entradas, um grande destaque aparece com o novo salpicão de salmão (R$ 149 o quilo). Combinando o peixe com salsão, cenoura e uva-passa, o prato começa em grande estilo esta seção que conta ainda com opções mais tradicionais, como o salpicão de frango e a maionese de legumes.

O cardápio de Natal da Padaria Brasileira inclui entradas, guarnições, pratos principais e sobremesas (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Nas guarnições, o arroz com pernil desfiado cozido na cachaça (R$ 87 o quilo é uma das principais escolhas, mas o público vegetariano não sai perdendo, graças a opções como o arroz rico (R$ 120 o quilo). Contando shitake, alho poró, damasco, amêndoas e um preparo no champagne, o prato promete agradar tanto quem come quanto quem não come carnes. A farofa de figos também chega para atender este último público com qualidade.

Novos queridinhos nos pratos principais

Normalmente, os lançamentos da Brasileira nessa época tendem a ir para a carne suína. Desta vez, a aposta é diferente. “Com o frango recheado ao molho de laranja, tiramos o prato do lugar comum,” conta Vera. Débora explica que a receita inclui catupiry, queijo coalho, bacon, uvas passas e damasco no recheio, com um molho de laranja aveludado finalizando o prato (R$ 168,20 o quilo).

Lombo fatiado ao molho de mostarda e vinho foi eleito um dos favoritos de Vera Afonso e da redação do ABCdoABC (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Há ainda o novo lombo fatiado ao molho de mostarda e vinho (R$ 149 o quilo) — prato que, além do frango recheado, Vera aponta como seu favorito dentre as opções. Débora afirma que o prato chama atenção pelo seu tempero diferenciado, que conta, inclusive, com café.

Adocicando a ceia

Nas sobremesas, as novidades são a torta mousse de doce de leite e nozes e o bolo mousse brulle e morango (ambos R$ 109 o quilo). Outra excelente opção é a torta mousse de chocolate com amêndoas, cujo crocante que cobre o doce é um destaque à parte.

Torta de doce de leite e nozes é uma das sobremesas destaque do cardápio natalino (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Com as opções disponíveis, a expectativa da Padaria Brasileira é de um aumento de até 10% nas vendas em relação ao ano anterior, atendendo centenas de famílias neste período de festividades.

O cardápio completo pode ser conferido online e as encomendas realizadas via WhatsApp.