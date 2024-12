Ouvidoria de Santo André é a primeira do Brasil a utilizar veículo elétrico

Mantendo seu pioneirismo, a Ouvidoria de Santo André se tornou a primeira ouvidoria municipal do país a adquirir um veículo 100% elétrico. A entrega do automóvel Dolphin, da marca BYD, ocorreu nesta terça-feira (3) e, a partir de agora, o carro será utilizado para vistorias, bem como para intensificar o programa de Ouvidoria Itinerante que será retomado no início de 2025, percorrendo todos os bairros da cidade.

A entrega do carro, realizada na concessionária da BYD, localizada na Rua Catequese, contou com a presença do prefeito Paulo Serra.

“Esta é a primeira aquisição da Ouvidoria de um carro zero km e que começa com uma nova tendência sendo um veículo a combustível não poluente, já testado em nosso transporte público e na nossa frota. Para nós é algo inovador que queremos expandir de forma gradual e abre um universo para contribuir com o meio ambiente também”, enfatizou o chefe do Executivo.

Segundo o ouvidor geral de Santo André, Ronaldo Martim, a aquisição estava em seu plano de trabalho atendendo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela ONU. “Essa conquista foi viabilizada através de uma emenda parlamentar, de indicação do deputado estadual Mário Maurici após visita dele na nossa sede. É um avanço que contribui para a agilidade do nosso trabalho, seja nas vistorias ou no projeto itinerante percorrendo os lugares mais distantes”, comemorou.

O deputado estadual Mário Maurici também marcou presença no evento. “É uma grande satisfação contribuir para este avanço na história da Ouvidoria de Santo André, que está sempre inovando, buscando novas tecnologias para oferecer um melhor serviço à população”, destacou.

Marcos Dell Ducas, diretor da BYD, aproveitou a ocasião para celebrar a instalação da unidade na cidade. “Temos obtido bons resultados e expectativas muito positivas para 2025, já que os veículos elétricos e híbridos têm trazido muitos benefícios para os consumidores”, concluiu.

Serviço – A Ouvidoria atua para atender reclamações dos serviços prestados pela administração pública municipal (Prefeitura, Semasa, Guarda Civil Municipal, Craisa e Serviço Funerário), nas seguintes situações: não realização dos serviços no prazo determinado, má qualidade nos serviços realizados e mau atendimento ou omissão nos serviços solicitados.

A Ouvidoria de Santo André está localizada na rua Elisa Flaquer, 37, no Centro. O atendimento ao público é realizado por telefone e WhatsApp, por meio do número (11) 4437-1150, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já o atendimento presencial acontece de segunda a sexta, das 10h às 16h.