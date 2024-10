Outubro Rosa no Grand Plaza terá Banco de Perucas Móvel com a ONG Cabelegria

O Grand Plaza e a Cabelegria se uniram para uma ação solidária que acontece no mês do Outubro Rosa. No dia 19 de outubro o shopping vai receber o Banco de Perucas Móvel da ONG para arrecadar cabelos que serão transformados em perucas destinadas a pacientes em tratamento contra o câncer.

A ação prevê reunir o máximo de pessoas doadoras para beneficiar principalmente mulheres e crianças que estão em tratamento oncológico e tem como objetivo além de aumentar o número de doações, conscientizar o público sobre a importância de participar dessa causa e apoiar quem mais precisa de ajuda.

“Vivemos em um cenário onde os casos de câncer aumentam consideravelmente anualmente no Brasil, por isso, com a ação, queremos promover a conscientização e inspirar as pessoas a contribuírem com o processo dos tratamentos proporcionando conforto e autoestima durante esse período tão desafiador para os pacientes”, explica Magda Martins, gerente de marketing do Grand Plaza.

O caminhão que ficará no estacionamento principal do empreendimento das 12h às 20h, contará com dois profissionais que ficarão disponíveis para o corte solidário, durante todo o período.

A Cabelegria é uma ONG que arrecada cabelos para a confecção de perucas destinadas a pacientes em tratamento contra o câncer. Ao longo de 10 anos de atuação, a ONG já ajudou mais de 14 mil pacientes e conta com 3 Bancos de Perucas, onde os pacientes podem escolher a peruca que melhor combina com sua personalidade e levar sem custo algum. A Cabelegria já recebeu mais de 420 mil doações de cabelo, vindas de várias partes do Brasil e do mundo.

Serviço

Cabelegria no Grand Plaza

Endereço: Av. Industrial, 600 – centro de Santo André

Data: 19 de outubro

Local: Estacionamento principal do Grand Plaza

Horário: das 12h às 20h