Outubro Rosa: Atrium Shopping recebe doações de lenços e cabelos 

Outubro Rosa é marcado pela união em prol do cuidado com a saúde da mulher e o alerta para a prevenção do câncer de mama e de colo do útero. Por isso, o Atrium Shopping, em Santo André, promove a ação Corte Solidário, em parceria com ONG Viva Melhor, arrecadando cabelos e lenços para mulheres em tratamento oncológico. A iniciativa, que vai até o dia 31 de outubro, convida o público a doar mechas de cabelo que são transformadas em perucas.

Os cortes de cabelo são oferecidos gratuitamente pelo Hair Salon, localizado no Piso 1 do empreendimento. Não há restrições para doações e todos os tipos de cabelos são aceitos, desde que tenham, no mínimo, 10 cm, podendo ser naturais, com química ou tingidos.

“A campanha reforça o compromisso do Atrium Shopping com causas sociais e, em especial, com a saúde da mulher. Queremos proporcionar não só mais visibilidade à importância do diagnóstico precoce, mas também um ato de solidariedade que impacte diretamente a autoestima de quem está enfrentando a doença”, destaca Vanessa Nery, gerente geral do Atrium Shopping.

Serviço

Evento: Campanha Outubro Rosa no Atrium Shopping

Data: até 31 de outubro

Horário: De segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingo das 11h às 22h

Local: Piso 1 em frente a Hair Salon no Atrium Shopping

Participação: Gratuita