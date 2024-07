OSSEL Assistência inova e traz para o Brasil a primeira sala de velório imersiva

Despedidas fazem parte da existência ao longo da vida e é, sem sombra de dúvidas, um dos momentos mais difíceis. Dar adeus a um ente querido é delicado e sempre deixa a sensação de que se podia ter feito mais. Pensando em transformar a despedida em um momento de homenagem, a OSSEL Assistência (Organização Sorocabana Seol Empreendimentos de Luto), que atua no segmento funerário há 36 anos, inova ao trazer para o Brasil uma sala imersiva, 100% digital e tecnológica. Com investimento de 500 mil reais, a sala de 130 m2 conta com alta tecnologia 4D que propõe aos familiares e amigos a personalização de imagens holográficas que são projetadas nos quatro cantos da sala, além de um cerimonial sincronizado com músicas que selam o momento do adeus.

“Estamos sempre atentos às principais tendências de mercado. Este projeto nasceu de um congresso que participamos na Europa no ano passado. Demoramos um ano para lançarmos porque é algo impactante, inovador no Brasil e encantador, trazendo aconchego no momento de dor. Estamos, de fato, quebrando paradigmas”, diz Natalia Diniz, gestora da unidade Velório de São Caetano e também psicóloga e responsável por criar o projeto Mãos que Acolhem. “Vale ressaltar que somos uma empresa pioneira no que diz respeito a cerimônias do luto, sempre cuidando com extremo respeito daqueles que ficam.”

Além de todo o ambiente, a sala imersiva conta com cerimonialista, tem capacidade de acolher 65 pessoas no espaço, entre amigos e familiares, conta com oratória, inclusive em libras, e projeção de fotos do homenageado. Cada cerimônia tem duração de 20 a 30 minutos. A OSSEL também oferece, em todos os velórios, a opção de buffet para os familiares.

A expectativa do grupo é de que o valor investido na sala imersiva retorne ao caixa da empresa no prazo médio de um ano, uma vez que o local pode receber 100 cerimônias por mês. O novo serviço está disponível automaticamente para Plano Diamante, mas todos os associados, independente do plano adquirido, podem contratar o serviço com acréscimo de 800 reais a 1.500 reais, dependendo dos adicionais e horário escolhido.

“A OSSEL é uma marca que não para. Sempre buscamos inovar, acolher e apoiar a todos que nos procuram. Trabalhamos com um serviço que as pessoas não querem parar para pensar, mas é inevitável a vida de todos e de quem amamos. Estamos sempre prontos para, com dignidade, estarmos juntos nesses difíceis momentos”, assinala Natália.