OSSA apresenta concerto ‘Chico Buarque e as Nossas Mulheres’ no Paço Encantado

A estrutura natalina do Paço Municipal vai ficar ainda mais encantada neste domingo (15) com uma apresentação muito especial da Orquestra Sinfônica de Santo André (Ossa): o concerto ‘Chico Buarque e as Nossas Mulheres’, que conta com a participação de quatro cantoras que são nascidas e/ou residentes da cidade, Denise Coelho, Grazzi Brasil, Juliana Lima e Nathália Serrano.

A partir das 19h, no palco montado ao lado do espelho d’água – que dispõe ainda de diversas outras atrações, como roda gigante, pista de patinação, mega tobogã, praça de alimentação e muito mais –, a Ossa vai homenagear Chico Buarque, um dos maiores cantores e compositores da história da música brasileira, que completou 80 anos em 2024.

O concerto conta com arranjos de Dino Barioni, João Cristal e Alexandre Dalóia, montados especialmente para esta apresentação, além de uma abertura composta por Felipe Senna, também encomendada especialmente para a ocasião. Durante o espetáculo, sucessos como ‘Meu Caro Amigo’, ‘Roda Viva’, ‘Geni e o Zepelim’, ‘Beatriz’ e outros vão compor o imperdível set list, que vai passear pelas mais diversas fases do cantor (romântico, crítico social e sambista).

“Finalizando uma temporada cheia de grandes espetáculos, a Sinfônica de Santo André apresenta neste dia 15 ‘Chico Buarque e Nossas Mulheres’. O concerto terá canções icônicas de Chico Buarque de Holanda, interpretadas pela orquestra, que recebe como solistas quatro grandes cantoras da cidade. Suas vozes maravilhosas e suas personalidades variadas dão vida a grandes sucessos de Chico, num show que será inesquecível. Assim, a Sinfônica de Santo André presenteia a cidade com mais um lindo programa, dentro das ações do Natal Solidário”, destaca o maestro Abel Rocha, que é o diretor artístico da orquestra e que dividirá a regência do espetáculo com o maestro assistente Marcelo Falcão.

A entrada no Paço Encantado é solidária, com a doação de alimentos não perecíveis que serão destinados ao Banco de Alimentos do Fundo Social de Solidariedade. Os itens serão disponibilizados para 127 entidades assistenciais parceiras, beneficiando aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade em Santo André.

Sobre as intérpretes – Juliana Lima possui oito CDs gravados. Com 27 anos de carreira e mais de 500 composições, acumula shows em espaços culturais, festivais e eventos em todo o Brasil, além de já ter se apresentado com artistas como Elba Ramalho, Ana Vitória e Mariana Aydar e ter feito as aberturas para Ana Carolina e Alceu Valença, entre outros.

Grazzi Brasil, por sua vez, é cantora, intérprete e atriz. Já aos 13 anos integrou a banda BlackZuka. Foi backing vocal de Pixote, Quelynah e Sambasonics, além de finalista no The Voice Brasil (2017). Ela fez história ao ser a primeira voz feminina da Vai-Vai e se destacou como intérprete no carnaval carioca. Atualmente, é intérprete da Estrela do Terceiro Milênio e participa de shows e musicais de renome.

Denise Coelho é cantora, educadora e designer. Estudou canto na Fundação das Artes de São Caetano do Sul e diferentes técnicas com outros professores. Sua experiência como artista começou com o grupo andreense KAH-HUM-KAH (ou K-RAM-K), apresentando-se em todo o Brasil e no Canadá, Estados Unidos, Espanha e Argentina. Sua interação com diversos artistas do ABC resultou em shows, gravações de coletâneas, produções em vídeo e apresentações artísticas, inclusive no Festival de Inverno de Paranapiacaba.

Completando a lista, Nathália Serrano é conhecida por seu carisma, canto sofisticado e forte presença cênica. Debutou na Sala São Paulo em 2017 e desde então tem se apresentado regularmente nos teatros do Brasil. Já trabalhou sob a direção musical de renomados maestros pelo País – inclusive Abel Rocha – e foi intérprete em dezenas de espetáculos, entre eles com a própria Ossa.

Multicultural – Quem estiver presente ao evento no Paço Encantado terá ainda a oportunidade de aproveitar mais uma edição do Festival Multicultural, feira com empreendedores de economia criativa de Santo André que vão comercializar itens de moda, artesanato, artes plásticas, alimentação, entre outros. Das 14h às 20h, cerca de 60 participantes vão expor seus produtos na área externa da Câmara de Santo André.

Programação natalina – O Natal Solidário 2024 conta com apresentação de Patriani, patrocínio de AM Fernandes Incorporadora, Coop e Sabesp, copatrocínio de Nagumo e Ossel Assistência, realização da Youp e apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santo André.

Todas as informações sobre a programação estão disponíveis no site www.santoandrenatalsolidario.com.br.