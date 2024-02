Operação Carnaval do Crea-SP passou pela região do ABC Paulista

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo (Crea-SP) realizou, até o dia 2 de fevereiro, a Operação Carnaval, uma força-tarefa especial na região do ABC Paulista. A ação, de caráter orientativo e preventivo, visou assegurar a presença de profissionais habilitados à frente das atividades abrangidas pelo Conselho para garantir a segurança da população.

Foram cerca de 200 diligências em 7 municípios: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Agentes do Crea-SP atuaram identificados para verificar o exercício profissional na preparação de eventos realizados pelas prefeituras ou por clubes e escolas de samba para o Carnaval de 2024. “A fiscalização dos eventos de Carnaval busca garantir que haja profissionais responsáveis por todas as atividades técnicas realizadas nos eventos, para promover a segurança e conforto dos foliões, e valorizar a classe profissional”, explicou o chefe da Unidade de Gestão da Inspetoria (UGI) de Santo André, o engenheiro André Sobreira de Araújo.

Denúncia

O Crea-SP abre canais em todas as unidades de atendimento para o registro de queixas, além do site; dos telefones 0800 017 18 11 e do e-mail: faleconosco@creasp܂org܂br.

São infrações à legislação profissional: a ausência de responsável técnico em projetos, execuções ou prescrições; obras clandestinas; falta de placa na obra ou de identificação de responsável em atividades sujeitas à fiscalização; produção irregular de material ou insumo aplicáveis na Engenharia, Agronomia e Geociências; e outras situações relacionadas à violação do exercício técnico.