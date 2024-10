OpenAI enfrenta saída de diretora de tecnologia e mais demissões

Nesta última semana, a OpenAI teve novas mudanças importantes no seu corpo de líderes com a saída da diretora de tecnologia (CTO) Mira Murati e mais dois executivos de alto escalão. Murati tem um papel significativo na expansão da empresa, pois estava na OpenAI há seis anos e liderou o desenvolvimento de dois dos principais projetos da companhia: o modelo de inteligência artificial (IA) do ChatGPT e o gerador de imagens Dall-E.

Além disso, vale lembrar que a executiva assumiu o cargo de CEO interina da OpenAI após a demissão repentina do CEO Sam Altman promovida pelo antigo conselho de administração da companhia em novembro do ano passado (2023). Na época, a ex-diretora permaneceu pouco tempo no cargo e Altman voltou rapidamente para a posição de CEO.

Mira Murati anunciou a sua saída da empresa com um memorando para os funcionários que também foi publicado no X (antigo Twitter). No comunicado, a ex-diretora diz estar agradecida por ter feito parte dos processos de desenvolvimento e orgulhosa pelos avanços conquistados. “Estou me afastando porque quero criar tempo e espaço para fazer minha própria exploração. Por enquanto, meu foco principal é fazer tudo o que estiver ao meu alcance para garantir uma transição suave, mantendo o impulso que construímos”, declarou a executiva na publicação.

O afastamento de Murati veio acompanhado da saída de outros dois líderes da empresa. Bob McGrew, diretor de pesquisa, e Barret Zoph, vice-presidente de pesquisa, também deixaram a OpenAI. A decisão dos executivos foi anunciada pelo próprio CEO da companhia, Sam Altman, em nota aos funcionários e também publicada na rede social X (antigo Twitter). No comunicado, Altman afirma que os “Mira, Bob e Barret tomaram essas decisões independentemente um do outro e amigavelmente, mas o momento da decisão de Mira foi tal que fez sentido fazer tudo isso de uma vez, para que possamos trabalhar juntos para uma transferência tranquila para a próxima geração de liderança”.

Mais saídas de executivos da OpenAI neste ano

Além de Murati, McGrew e Zoph, a OpenAI perdeu outros cinco executivos importantes e cofundadores da empresa. Andrej Karpathy, cientista pesquisador e cofundador, saiu da companhia em fevereiro deste ano (2024). Em maio, foi a vez de Ilya Sutskever, cientista chefe e cofundador, e Jan Leike, pesquisador e líder da equipe de alinhamento da IA, anunciarem os seus desligamentos. No mês passado, outro cofundador, John Schulman, também deixou a empresa. Já o presidente da OpenAI, Greg Brockman, informou que iria tirar uma licença prolongada.

Fonte: The Verge, TechCrunch, Olhar Digital, CNN Brasil, Tecnoblog