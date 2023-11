OpenAI: demissões, novo CEO e reinvindicações de funcionários

A OpenAI ganhou destaque no cenário mundial com o lançamento e o sucesso do ChatGPT. Agora, a empresa está passando por sérias mudanças com a demissão de Sam Altman do cargo de CEO e a sua retirada do conselho de administração. E apenas três dias após a decisão, o novo CEO já foi anunciado. Porém, centenas de funcionários da companhia ameaçam se demitir por não concordarem com as ações do conselho. Então, em mais uma reviravolta, Sam Altman retorna para o cargo de CEO, somente cinco dias após a sua demissão.

A desenvolvedora do ChatGPT conta com investidores influentes no setor e conquistou uma relevância significativa no mercado de desenvolvimento de inteligência artificial. Por isso, a situação atual no comando da empresa envolve até mesmo outros gigantes da tecnologia, como a Microsoft e o bilionário Elon Musk.

Demissão de Sam Altman da OpenAI

O conselho de administração da OpenAI anunciou na sexta-feira, dia 17 (novembro/2023) que Sam Altman seria demitido do cargo de CEO e deixaria o conselho de administração da empresa. O comunicado da companhia informa que o conselho decidiu demitir Altman porque “concluiu que ele não era consistentemente sincero nas suas comunicações com o conselho, prejudicando a sua capacidade de exercer as suas responsabilidades”. Na nota publicada, a empresa ainda destaca que “o conselho não confia mais em sua capacidade de continuar liderando a OpenAI”.

No mesmo anúncio de demissão, a empresa declarou que Mira Murati, diretora de tecnologia e membro da equipe de liderança há cinco anos, atuaria como CEO interina, enquanto a companhia buscasse por um CEO permanente. Além dessas mudanças, a OpenAI também informou que Greg Brockman – cofundador, assim como Sam Altman – seria destituído do cargo de presidente do conselho como parte da transição. No entanto, algumas horas depois do anúncio, Brockman disse estar chocado com a situação e decidiu sair da companhia.

Toda a crise em torno da OpenAI ainda alcançou diferentes pontos influentes do mundo da tecnologia. Até mesmo Elon Musk se envolveu na polêmica. O bilionário fez um post na rede social X (antigo Twitter) em que declarava estar preocupado com os acontecimentos, mas defendeu as ações da Open AI. Outro fato importante está na contratação de Sam Altman pela Microsoft, somente três dias após a sua saída. Junto com Greg Brockman, Altman iria liderar uma nova equipe de pesquisa avançada de inteligência artificial na empresa de Bill Gates. Nesse contexto, vale lembrar que a Microsoft é investidora da OpenAI.

Novo CEO da OpenAI

O cofundador e ex-CEO da Twitch, Emmett Shear, assumiu o cargo de novo CEO da OpenAI na segunda-feira, dia 20 (novembro/2023). A nova mudança na presidência da empresa veio apenas alguns dias depois da demissão de Sam Altman e da nomeação de Mira Murati como CEO interina. Isso significa que a OpenAI chegou a ter três CEOs em três dias.

Funcionários da OpenAI ameaçam se demitir

Os problemas na OpenAI continuaram a surgir quando os funcionários da empresa pediram a renúncia do conselho de diretores e o retorno de Sam Altman e de Greg Brockman. O pedido foi feito em uma carta aberta e conta com a participação de mais de 500 pessoas. Caso a OpenAI mantivesse as decisões sobre as trocas na liderança da companhia, os funcionários ameaçaram se demitir e afirmaram que deixariam a empresa para trabalharem na nova equipe de pesquisa de IA da Microsoft liderada por Altman e Brockman.

Sam Altman volta para o cargo de CEO da OpenAI

A OpenAI anunciou a recontratação do cofundador Sam Altman e a volta dele para a posição de CEO na quarta-feira, dia 22 (novembro/2023), em uma publicação no X (antigo Twitter). A notícia sobre a mais nova reviravolta na criadora do ChatGPT veio cinco dias depois da mudança na presidência, decisão que iniciou toda a crise. Além do retorno de Altman, a companhia também comunicou que o conselho administrativo – responsável pela demissão do CEO – passaria por uma reformulação e seria renovado.

Na declaração completa, a OpenAI diz: “Nós chegamos a um acordo de princípio para Sam Altman retornar à OpenAI como CEO com um novo conselho inicial composto por Bret Taylor (presidente), Larry Summers e Adam D’Angelo. Estamos colaborando para resolver os detalhes. Muito obrigado por sua paciência”.

A Plataformanet é uma agência de marketing digital que traz toda semana informações sobre o mundo da tecnologia, entre outras dicas de serviços e aplicativos. Continue acessando o nosso caderno de tecnologia e acompanhe as novidades.

Fonte: OpenAI, BBC, Canaltech, Tecnoblog, Olhar Digital