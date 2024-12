ONG SP Invisível promove ceia para cinco mil pessoas em situação de rua

A ONG SP Invisível levou a experiência do Natal para mais de cinco mil pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. Durante a campanha “Natal Invisível” foram promovidas 23 ceias natalinas em 12 regiões da cidade. Mais de 700 voluntários se envolveram na ação, que utilizou 2.550 quilos de alimentos e 1.275 litros de suco e água. O objetivo da ONG foi oferecer uma experiência completa de Natal, que contou com cardápio gourmet desenvolvido por um chefe de cozinha com formação e vivência internacional, decoração temática, Papai Noel, música e atrações interativas como bingo.

“Mais do que oferecer comida, nosso objetivo foi proporcionar um momento caloroso e uma experiência de confraternização para pessoas que muitas vezes são invisíveis na nossa sociedade. Longe do convívio familiar há anos e sem acessar espaços em que tradicionalmente se comemora ou vive o espírito de Natal, essas pessoas tiveram um momento de acolhimento, carinho e diversão”, afirma André Soler, CEO e fundador da São Paulo Invisível.



Ao longo dos meses de novembro e dezembro, a ONG realizou três tipos de ceias: as ceias delivery e pocket, para até 120 pessoas, e as ceias festivais para de 250 a 500 participantes. O Chef Rodrigo Martins foi o responsável pelo preparo do cardápio que contou com preparações típicas natalinas, como farofas, carne de frango ou porco, além de legumes e arroz.

“Para cada ceia pensamos em uma maneira diferente de preparar os pratos, mudamos o tempero e criamos novos molhos, sempre buscamos aguçar o sabor, deixar a comida mais suculenta e bem temperada para conformar o coração das pessoas que estão desfrutando desse momento” afirma Martins, que é formado pelo The Culinary Institute of America e tem atuação na consultoria culinária para programas televisivos, eventos, além de hotéis e restaurantes.

Os alimentos foram servidos em estruturas montadas com mesas, cadeiras e toalhas. Os ambientes, decorados com itens natalinos, contaram ainda com trio elétrico com músicas e bingo, com sorteio de itens como moletons e produtos de higiene e beleza. O Natal Invisível contou com o patrocínio da Bauducco, EDP e Pluxxe.

Histórias de moradores em situação de rua motivou a criação da ONG

A São Paulo Invisível foi criada em 2014, após dinâmica ocorrida na Igreja Batista, quando os fundadores da ONG, André Soler e Vinícius Lima, receberam a tarefa de fotografar aquilo que era invisível na cidade de São Paulo. Após a dinâmica, dezenas de pessoas em situação de rua surgiram, o que fez os jovens refletirem que “o invisível não é a pessoa que está ali, mas sua história de vida”.

“Contamos as histórias das pessoas em situação de rua para educar, conscientizar e sensibilizar a sociedade. Agora, buscamos através do nosso trabalho proporcionar experiências de cuidado individualizado através da escuta ativa e livre de julgamentos, promovendo o acolhimento e o afeto no convívio com a população de rua. Trazemos foco e luz para onde as pessoas preferem não olhar”, afirma Soler.