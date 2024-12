Natal chuvoso em todo o Brasil

O Natal deste ano promete ser marcado por condições climáticas instáveis em grande parte do território brasileiro. A expectativa é de que pancadas de chuva sejam registradas em quase todas as regiões, com destaque para o Centro-Oeste, onde a intensidade das chuvas poderá ser significativa.

Diferentemente dos anos anteriores, o dia 25 de dezembro deverá ser chuvoso na maior parte do país. No entanto, a véspera, 24 de dezembro, deve apresentar um cenário mais seco, com previsão de chuvas restritas ao estado do Rio de Janeiro.

Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, afirma que “na virada do Natal, o Rio de Janeiro deve ser a única capital com chances consideráveis de chuvas, embora não sejam esperadas precipitações intensas”. Durante o dia 24, várias regiões podem vivenciar chuvas fortes, conforme informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão indica que locais como o norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Distrito Federal, partes do Mato Grosso e Tocantins e leste do Pará poderão registrar até 100 milímetros de chuva até a manhã da véspera de Natal.

No dia de Natal, espera-se um clima quente e nublado com chuvas em quase todo o país. Os estados que provavelmente enfrentarão chuvas intensas incluem:

Leste do Rio Grande do Sul

Sul e Sudeste de Santa Catarina

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Goiás

Distrito Federal

Luengo ressalta que no Norte do Brasil são esperadas pancadas isoladas e sem grandes transtornos. Por outro lado, no Nordeste, as condições devem ser mais estáveis, exceto no Maranhão, onde há possibilidade de chuvas.

A precipitação prevista nas regiões que vão desde o Amazonas até o Sudeste é atribuída à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que gera uma extensa faixa de nuvens nessa área e contribui para o aumento das chuvas.

Com as previsões indicando um Natal chuvoso e quente, Luengo destaca que este fenômeno reflete um clima mais típico para esta época do ano. “Há tanto tempo não vivemos um Natal caracterizado por condições climáticas normais devido aos fenômenos La Niña e El Niño, que muitos já esqueceram como é um clima mais convencional nesta data”, brinca.

Para compreender melhor as tendências climáticas do verão deste ano, é relevante observar as seguintes características:

Formação frequente de corredores de umidade entre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, propiciando instabilidade climática;

Chuvas volumosas acima da média nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e partes do Nordeste;

Temperaturas elevadas no Sul e em algumas áreas do Norte;

Nuvens abundantes e chuvas regulares que devem minimizar a formação de ondas de calor extensas no país.

A ZCAS e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) são os dois sistemas meteorológicos que devem influenciar significativamente os volumes de chuva nesta estação. A ZCIT é especialmente importante para as regiões Norte e Nordeste durante o verão e outono.

Embora a previsão indique um verão chuvoso na maior parte do país, algumas áreas como o Sul e partes do Norte podem experimentar um clima mais seco. No Sul, as chuvas deverão ser irregulares e esparsas. Em contrapartida, o Norte pode enfrentar uma estação ligeiramente mais seca que o habitual.

Em resumo, a combinação de nebulosidade elevada e chuvas frequentes tende a manter as temperaturas dentro da média na maior parte do Brasil durante o verão. Assim, não se espera a ocorrência de ondas de calor generalizadas nos próximos meses. A região Sul é a única que pode vivenciar algumas ondas de calor localizadas.