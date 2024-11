ONG Ficar de Bem recebe Prêmio Santo André Excelência em Gestão 2024

Na noite de ontem, a ONG Ficar de Bem foi uma das instituições premiadas durante a cerimônia da 7ª edição do “Prêmio Santo André Excelência em Gestão 2024”, realizado pela Prefeitura de Santo André no salão de festas do Primeiro de Maio Futebol Clube.

A Ficar de Bem conquistou o reconhecimento na categoria “Caminho da Excelência Média e Grandes Empresas”, se destacando por suas práticas de gestão e compromisso social. Há 36 anos a ONG atua na defesa e garantia de direitos e na promoção do bem-estar para crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade, oferecendo suporte integral em casos de violência física, psicológica, sexual e negligência, tendo como objetivo restaurar o convívio familiar e comunitário saudável, além de promover a prevenção, o atendimento e a proteção a pessoas com violações de direitos.

Na celebração, a instituição foi representada pelo seu presidente, Evenson Robles Dotto, que recebeu o prêmio e destacou a relevância para a Ficar de Bem. “Esse prêmio reflete nosso esforço, dedicação e o profissionalismo que aplicamos diariamente para aprimorar nossas práticas de gestão prol de servir à nossa comunidade da melhor forma possível. É um incentivo que nos motiva a seguir firmes em nossa missão de impactar positivamente e transformar a vida daqueles que mais necessitam”, comenta o empresário.

O evento foi promovido pela Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego em parceria com a ACISA (Associação Comercial e Industrial de Santo André), Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e a USCS (Universidade Municipal de São Caetano do Sul), reuniu mais de 600 convidados, entre empresários, gestores e representantes de instituições que contribuem para o desenvolvimento do município. Criado em 2017, o prêmio tem como objetivo valorizar e estimular o empreendedorismo local, fortalecendo a sinergia entre o setor público e a iniciativa privada.