Olyntho Voltarelli inicia mandato e reforça compromisso com São Caetano

O vereador Olyntho Voltarelli (PSD) tomou posse no dia 1º de janeiro de 2025 para dar início a mais um mandato no Poder Legislativo de São Caetano do Sul. Em seu discurso de posse, o parlamentar reafirmou sua determinação em trabalhar por projetos que promovam o bem-estar social, a melhoria da infraestrutura urbana e o fortalecimento dos serviços públicos no município.

Olyntho destacou a importância de uma atuação firme e responsável para atender às demandas da população. “É uma grande alegria dar continuidade à tradição desta Casa. Tive a oportunidade de aprender muito nas legislaturas anteriores, o que nos dá a direção para desenvolver um trabalho sério, sempre ouvindo as necessidades da população com transparência e responsabilidade”, afirmou.

Durante seu pronunciamento, o vereador prestou uma homenagem ao ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSD), reconhecendo sua dedicação à cidade, e reforçou a parceria com o atual prefeito Tite Campanella (PL). “Quero registrar minha profunda admiração pelo trabalho do ex-prefeito Auricchio, que sempre atuou com dedicação e amor pela cidade, deixando um legado histórico. Seguiremos avançando ao lado do prefeito Tite Campanella, comprometidos em manter São Caetano no caminho do desenvolvimento, garantindo qualidade de vida para todos os cidadãos e entregando resultados concretos”, declarou.

Ao encerrar seu discurso, Olyntho Voltarelli agradeceu a confiança dos eleitores e ressaltou a honra de representar a população em mais uma legislatura. “Assumo este compromisso com a responsabilidade de sempre lutar por um futuro melhor para nossa cidade. Nosso trabalho será pautado no diálogo e na busca por soluções para as demandas da população, sempre com o objetivo de construir uma São Caetano ainda mais próspera e justa”, concluiu.