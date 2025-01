Oficinas e brincadeiras tradicionais são destaque no Museu Índia Vanuíre

O Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Tupã (SP), preparou uma programação especial para os próximos dias, com atividades que conectam aprendizado, criatividade e tradições culturais.

Entre os destaques estão as ações do projeto “Família no Museu”, que promovem interação cultural e histórica por meio de dinâmicas ligadas à exposição “A Arte e o Saber Ancestral dos Artesanatos Indígenas do Oeste Paulista”, além de oficinas práticas, jogos interativos e brincadeiras que exploram a riqueza cultural indígena durante as férias. Confira a programação completa a seguir.

Família no Museu

Neste mês, a ação do projeto “Família no Museu” é referente à exposição temporária “A Arte e o Saber Ancestral dos Artesanatos Indígenas do Oeste Paulista”. Por meio de um quebra-cabeças temático, a equipe educativa buscará introduzir a questão cultural das Terras Indígenas Vanuíre, Icatu e Araribá, buscando estimular nos participantes a interação cultural, familiar e histórica.

Datas: todos os sábado e domingos do mês de janeiro

Horário: das 10h às 16h

Informações: (14) 3491-2333

Férias no Museu: Jogos e Brincadeiras Indígenas

Por meio de brincadeiras tradicionais, os participantes terão a oportunidade de aprender sobre as ricas culturas dos povos originários, explorando suas histórias, valores e saberes. Além disso, as atividades promovem momentos de descontração, diversão e interação social, criando um ambiente acolhedor onde diferentes gerações podem compartilhar experiências e fortalecer laços.

Data: 21 de janeiro

Horário: das 9h às 11h e das 14h às 16h

Informações: (14) 3491-2333

Férias no Museu: Oficina de pintura e confecção de artesanatos indígenas

Nesta oficina, as crianças poderão explorar técnicas de pintura e desenho tradicionais enquanto descobrem os símbolos e as cores que representam a riqueza cultural de diferentes povos indígenas. Após essa imersão na arte corporal, será o momento de dar asas à criatividade: utilizando materiais simples e naturais, como sementes e linhas, as crianças são estimuladas a confeccionarem seus próprios artesanatos, criando peças únicas como pulseiras, colares e outros adornos cheios de significado.

Data: 22 de janeiro

Horário: das 9h às 11h e das 14h às 16h

Informações: (14) 3491-2333

Férias no Museu: Roleta do Saber

A “Roleta do Saber” é um jogo educacional interativo que estimula o aprendizado de forma divertida. Os jogadores giram a roleta, respondem a perguntas conforme a categoria sorteada e acumulam pontos, promovendo uma competição saudável, aprendizado coletivo e raciocínio rápido. Ideal para grupos.

Data: 23 de janeiro

Horário: das 9h às 11h e das 14h às 16h

Informações: (14) 3491-2333

Férias no Museu: Jogos Educativos no Museu

Nesta atividade especial, as crianças mergulharão em uma experiência de aprendizado divertida e interativa por meio de jogos educativos. Esses jogos são projetados para estimular a memória, desenvolver o raciocínio lógico e transformar o aprendizado em uma vivência leve e prazerosa.

Por meio de brincadeiras criativas e desafiadoras, elas serão incentivadas a explorar novas formas de pensar, colaborar com os colegas e descobrir habilidades únicas, tudo isso em um ambiente acolhedor e repleto de descobertas no Museu.

Data: 24 de janeiro

Horário: das 9h às 11h e das 14h às 16h

Informações: (14) 3491-2333

Exposições temporárias

As exposições temporárias continuam no mês de janeiro e acontecem de terça-feira a domingo, das 9h às 18h. Às quintas-feiras, o Museu tem horário estendido até às 20h. Confira, abaixo, quais estão abertas para visitação.

Memória Silenciada: A Presença Negra em Tupã

O Museu Índia Vanuíre convida o público a visitar a exposição temporária “Memória Silenciada: A Presença Negra em Tupã”. A mostra visa recuperar a história muitas vezes invisibilizada da população negra na cidade de Tupã (SP), destacando suas contribuições essenciais para a formação social, cultural e econômica da região.

Grafismos e Artes Indígenas do Oeste Paulista

A exposição destaca a riqueza cultural das etnias Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa, das Terras Indígenas Vanuíre, Icatu e Araribá. A mostra é um compromisso de respeito e preservação cultural. Ela desafia estereótipos, amplia identidades e convida a explorar as histórias, tradições e valores transmitidos por essas expressões artísticas.

A Arte e o Saber Ancestral dos Artesanatos Indígenas do Oeste Paulista

A exposição é dedicada ao artesanato dos povos indígenas das terras Vanuíre, Icatu e Araribá. A mostra destaca o patrimônio cultural e a sabedoria ancestral dos povos Kaingang, Krenak, Terena e Guarani Nhandewa por meio de uma seleção de peças artesanais que refletem a identidade e as tradições dessas comunidades.

Datas: até 31 de janeiro (terça-feira a domingo)

Horário: das 9h às 18h

Informações: (14) 3491-2333

Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre

Localizado em Tupã (SP), o Museu Histórico e Pedagógico Índia Vanuíre é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, administrada pela ACAM Portinari – Organização Social de Cultura.

Fundado em 1966 e instalado em um prédio construído especialmente para abrigá-lo, o museu possui acervo, com cerca de 38 mil peças, relacionado à história da região onde está localizado e com foco na cultura indígena. Possui uma das mais importantes coleções etnográficas do país que representam diferentes comunidades indígenas brasileiras.

Funcionamento: terças, quartas, sextas, sábados e domingos, das 9h às 18h; quintas, das 9h às 20h.

Endereço: Rua Coroados, 521, Centro, Tupã – SP

Instagram: @museuindiavanuire

Facebook: /museuindiavanuire/