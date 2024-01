Confira a programação do Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

Os músicos Jeferson Leite e Rafael Gonzá unem rabeca nordestina e viola caipira em um espetáculo musical e literário no Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro, instituições da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em Campos do Jordão (SP).

Outros destaques são uma roda de contação de histórias com Ciça Oliveira e a já tradicional oficina de vitrais do Museu e Auditório. Confira, abaixo, a agenda completa para os próximos dias.

Férias no Museu: “Contos de Encantar”, com Ciça Oliveira

Ciça Oliveira promove uma roda de contação de histórias a partir dos textos “Bom dia todas as cores”, de Ruth Rocha; ”O Grande Rabanete”, de Tatiana Belinky e “O Caracol”, de Mary França.

Direcionadas ao público de todas as idades, as histórias valorizam a amizade, o trabalho em grupo e a autoestima, além de conduzir o ouvinte à leitura e o resgate da oralidade. A contadora, acompanhada por seu violão, estimula a participação do público e explora a expressão vocal e rítmica.

Data: 27 de janeiro (sábado)

Horário: às 11h

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50

Férias no Museu: show “De Viola e Rabeca”, de Jeferson Leite e Rafael Gonzá

Os músicos Jeferson Leite e Rafael Gonzá unem a rabeca nordestina e a viola caipira – instrumentos que são pares ancestrais – em um duo singular. Choro, forró e canções da música interiorana ganham uma nova roupagem na apresentação. Além do show musical, o espetáculo é intercalado com poesias de cordel, causos da música brasileira e outras anedotas vividas pelos próprios artistas.

A música “Mourão” ou “De Viola e Rabeca” de César Guerra-Peixe inspira o duo em seu mergulho na música brasileira, sua diversidade e poesia. A apresentação é intimista e única.

Os artistas trabalham a memória afetiva por meio da cultura popular, que tem na música uma grande expressão. Compositores consagrados como Waldir Azevedo, Jacob do Bandolim, Luiz Gonzaga, Chiquinha Gonzaga e Bambico compõem o repertório em versões virtuosas para viola e rabeca.

“De Viola e Rabeca” é indicada a todas as idades, devido ao caráter lúdico da prosa e à riqueza da música instrumental.

Data: 28 de janeiro (domingo)

Horário: às 11h

Entrada gratuita

Férias no Museu: A Arte dos Vitrais

A oficina “A arte dos Vitrais” apresenta uma técnica milenar, ligada, principalmente, à estética gótica. O público poderá criar seus próprios vitrais sem utilizar o vidro – com o uso de papel alumínio, papel cartão e tinta.

Data: 31 de janeiro (quarta-feira)

Horário: às 11h e às 15h

Entrada: inteira R$ 15 e meia R$ 7,50

Há na programação, também, visitas educativas e transmissão de curiosidades do museu e auditório por meio das redes sociais.Confira a programação completa no site.

Museu Felícia Leirner e Auditório Claudio Santoro

O Museu Felícia Leirner e o Auditório Claudio Santoro, em Campos do Jordão, instituições do Governo do Estado de São Paulo administradas pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, em parceria com a ACAM Portinari – Organização Social de Cultura, foram inauguradas em 1979 e ocupam aproximadamente 35 mil metros quadrados dentro de um fragmento de Mata Atlântica.

A atuação das instituições se dá em três eixos: nas artes visuais, com as 88 esculturas de Felícia Leirner, considerado um dos acervos do gênero mais importantes do Brasil; na música, por meio do Auditório, palco do mais importante festival de música clássica da América Latina; e no patrimônio ambiental, representado pela reserva no entorno dos equipamentos.

Endereço: Avenida Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 – Alto Boa Vista.