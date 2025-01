Casa Museu Eva Klabin oferece oficinas na programação de férias

O programa Férias no Museu está oferecendo oito oficinas práticas gratuitas até o dia 2 de fevereiro na Casa Museu Eva Klabin, com atividades que incluem técnicas de pintura, origami, animação, tecelagem e muito mais. As oficinas acontecem de quarta a sexta-feira, às 10h e 15h, e aos sábados e domingos, sempre às 15h. Além disso, o público pode visitar as exposições da Casa a partir das 14h, com entrada gratuita e retirada de senha 10 minutos antes das atividades.

A programação desta quinta-feira (16) começa com a Oficina de Pintura em Rolo, às 10h, inspirada nas produções culturais da China e Japão. Em seguida, ocorre a Oficina Que História é Essa?!, que desvenda mistérios de personagens presentes nas coleções da Casa.

Na sexta-feira (17), a Oficina Desenhando Caminhos abordará a origem dos mapas, enquanto a Oficina de Livro de Artista estimulará a produção coletiva de livros utilizando a técnica de frotagem.

O fim de semana traz a Oficina de Tecelagem, que convida os participantes a explorar a tecelagem como uma forma de contar histórias, e a Oficina de Animação, no domingo (19), onde será possível criar histórias usando a técnica de stop motion. A atividade contará com intérpretes em libras.

A semana seguinte traz ainda a Oficina de Origami, onde os participantes produzirão o pássaro tsuru, e a Oficina de Isogravura, que ensina a produção e impressão de imagens com isopor.

Além dessas atividades, os visitantes podem explorar a exposição permanente, que conta com mais de duas mil obras de diversas civilizações, e a exposição temporária “Novas Raízes”, de Rosana Paulino, que estará em cartaz até 26 de fevereiro. Para celebrar o sucesso da exposição, no dia 25 de fevereiro, será realizada uma oficina especial de Livro de Artista aberta para toda a família.