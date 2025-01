SP oferece atividades gratuitas para empreendedores em janeiro

A Teia, uma rede de coworkings vinculada à Ade Sampa, agência da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, está promovendo uma série de atividades gratuitas voltadas para empreendedores e profissionais que buscam desenvolver suas competências durante as últimas semanas de janeiro. As iniciativas estão abertas a participantes de diversas áreas e incluem eventos que abordam tanto tópicos específicos quanto temas gerais relacionados ao sucesso empresarial.

Com 21 unidades espalhadas pela cidade, a Teia oferece infraestrutura sem custo, além de acesso a especialistas da Ade Sampa que estarão disponíveis para auxiliar os empreendedores em suas demandas. A programação inclui cursos, palestras, oficinas e encontros de networking, todos projetados para fomentar o crescimento e a evolução dos negócios locais. Os interessados podem se inscrever nas atividades por meio do site da Ade Sampa.

Programação das atividades

No Teia Butantã, localizado na zona oeste, um workshop intitulado “Planejando 2025 – Construa seu Caminho para o Sucesso” está agendado para o dia 21 de janeiro, das 14h às 16h. As inscrições estão abertas até o dia do evento. Além disso, um encontro de networking para empreendedores ocorrerá no dia 23 de janeiro, também das 14h às 16h. Por fim, uma oficina sobre “Metodologia Disney Aplicada” será realizada no dia 28, no mesmo horário.

No Teia Cachoeirinha, na zona norte, as atividades começam no dia 15 de janeiro com o “Curso de Designer em Cimento Arquitetônico”, programado para as 14h. No dia seguinte, um workshop sobre “Oportunidades no Mundo Digital: Crie uma Loja Virtual Simples” será conduzido às 14h. Em sequência, no dia 18, a oficina “Elementos Essenciais para Ter um Perfil Profissional no Instagram” também terá início às 14h. O calendário do Teia Cachoeirinha se encerra com o workshop “Capacitação para Garçons” no dia 23.

Na zona leste, o Teia Cidade Tiradentes começará sua programação no dia 18 de janeiro com a oficina “Programação – Introdução com Python”, das 09h às 13h. O encontro de networking “Como Transformar Seu Hobby em Profissão” está marcado para o dia 20. Também no dia 23 haverá uma oficina ministrada pela especialista Kathleen Tolentino sobre “Marcenaria – Ateliê: Introdução (Nicho)”, seguida por um curso prático sobre tráfego pago no mesmo dia.

Na zona sul, o Teia Interlagos terá um workshop semelhante ao do Butantã no dia 17 e encerrará sua participação no mês com uma palestra sobre “Parcerias Comerciais e Vendas” no dia 22.

Outras unidades como Teia Itaquera e Teia Jaçanã também apresentarão uma variedade de cursos e workshops focados em temas contemporâneos e relevantes ao ambiente empresarial atual.

A Teia Parelheiros oferecerá um workshop sobre artesanato em crochê no dia 28 de janeiro, seguido por uma palestra relacionada à criação de vídeos empresariais no dia seguinte. No Teia São Miguel, destacam-se uma palestra sobre estratégias de vendas no dia 22 e uma oficina sobre marketing digital programada para o dia 30.

Além das atividades já mencionadas, outras unidades como Jd. Elite, Lapa e Perus também disponibilizarão palestras e cursos com inscrições previstas até os dias dos respectivos eventos. Vale ressaltar que algumas unidades retornarão com suas atividades apenas em fevereiro.

SERVIÇO:

Teia Butantã

Oficina: Planejando 2025 – construa seu caminho para o sucesso

Data: 21/01/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 21/01

Encontro de Networking: Networking entre Empreendedores

Data: 23/01/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 23/01

Oficina: Metodologia Disney aplicada

Data: 28/01/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 28/01

Teia Cachoeirinha

Oficina: Oportunidades no mundo digital: crie uma loja virtual simples.

Data: 17/01/25

Horário: 14h

Não precisa de inscrição

Oficina: Conheça os elementos essenciais para ter um perfil profissional no Instagram

Data: 18/01/25

Horário: 14h

Não precisa de inscrição

Oficina: Capacitação para garçons

Data: 23/01/25

Horário: 14h

Não precisa de inscrição

Teia Cidade Tiradentes

Oficina: Programação – Introdução com Phyton

Data: 18/01/25

Horário: 09h às 13h

Inscrições até: 17/01

Encontro de Networking: Como transformar seu hobby em profissão

Data: 20/01/25

Horário: 10h às 12h

Inscrições até: 20/01

Oficina: Marcenaria – Ateliê: Introdução (Nicho)

Data: 23/01/25

Horário: 09h às 13h

Inscrições até: 22/01

Curso: Aprenda tráfego pago na prática

Data: 23/01/25

Horário: 13h30 às 15h30

Inscrições até: 23/01

Teia Grajaú

Oficina: Planejando 2025 – construa seu caminho para o sucesso

Data: 22/01/25

Horário: 10h às 12h

Inscrições até: 22/01

Encontro de Networking: Novas estratégias para 2025 – acelere seu negócio

Data: 22/01/25

Horário: 12h às 13h30

Inscrições até: 22/01

Teia Heliópolis

Oficina: Planejando 2025: construa seu caminho para o sucesso

Data: 22/01/25

Horário: 10h às 12h

Inscrições até: 22/01

Encontro de Networking: Encontro Empreendedor – “Planejando 2025 – construa seu caminho de sucesso

Data: 28/01/25

Horário: 13h

Inscrições até: 27/01

Teia Interlagos

Oficina: Planejando 2025: construa seu caminho para o sucesso

Data: 17/01/25

Horário: 10h às 12h

Inscrições até: 16/01

Encontro de Networking: Networking para o sucesso em 2025

Data: 17/01/25

Horário: 09h às 10h

Inscrições até: 16/01

Palestra: Parcerias comerciais e vendas

Data: 22/01/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 21/01

Teia Itaquera

Curso: Curso de trança nagô ou iniciante/ Parte 2

Data: 17/01/25

Horário: 09h às 16h

Inscrições até: 16/01

Oficina: Como organizar a produção de conteúdo no Instagram

Data: 20/01/25

Horário: 13h às 17h

Inscrições até: 19/01

Oficina: Desvendando a eletricidade residencial

Data: 22/01/25

Horário: 13h às 16h

Inscrições até: 21/01

Curso: Curso artesanal de velas e sabonetes/ turma 1

Data: 27/01/25

Horário: 10h às 13h

Inscrições até: 26/01

Curso: Curso artesanal de velas e sabonetes/ turma 2

Data: 27/01/25

Horário: 13h às 16h

Inscrições até: 26/01

Oficina: Crie um calendário de postagens que valoriza sua marca e gera vendas

Data: 28/01/25

Horário: 14h às 17h

Inscrições até: 27/01

Teia Jaçanã

Curso: Inteligência artificial e marketing

Data: 21/01/25

Horário: 10h às 13h

Inscrições até: 21/01

Curso: Portaria e controle de acesso

Data: 23/01/25

Horário: 09h às 12h

Inscrições até: 22/01

Curso: Design de sobrancelhas: técnicas básicas para iniciantes

Data: 27/01/25

Horário: 09h às 12h

Inscrições até: 27/01

Teia Jd. Elite

Encontro de Networking: Novas parcerias: networking estratégico para 2025

Data: 24/01/25

Horário: 09h

Não precisa de inscrição

Palestra: Identificação de oportunidades

Data: 27/01/25

Horário: 16h

Não precisa de inscrição

Teia Lapa

Oficina: Planejando 2025 – construa seu caminho para o sucesso

Data: 15/01/25

Horário: 14h30 às 16h30

Inscrições até: 14/11

Encontro de Networking: Networking entre empreendedores

Data: 24/01/25

Horário: 10h30 às 12h30

Inscrições até: 23/01

Teia Parelheiros

Oficina: Iniciando no artesanato – como fazer suportes para plantas em crochê

Data: 21/01/25

Horário: 09h às 16h

Inscrições até: 21/01

Encontro de Networking

Data: 22/01/25

Horário: 09h30 às 11h30

Inscrições até: 22/01

Oficina: Iniciando no artesanato – como fazer bolsa de praia de crochê

Data: 28/01/25

Horário: 09h às 16h

Inscrições até: 28/01

Palestra: Como criar vídeos para fazer sua empresa crescer

Data: 29/01/25

Horário: 14h às 15h

Não precisa de inscrição

Teia Perus

Palestra: Desenvolvimento de software e inteligência artificial

Data: 22/01/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 22/01

Encontro de Networking: Café com empreendedores

Data: 22/01/25

Horário: 14h às 16h

Não precisa de inscrição

Curso: Excel 3º módulo avançado

Data: 16, 21, 23, 28 e 30/01/25

Horário: 14h às 16h

Não precisa de inscrição

Teia Pinheiros (Green Sampa)

Oficina: Além do empreendedorismo

Data: 15/01/25

Horário: 14h às 17h

Inscrições até: 15/01

Oficina: Emissão de nota fiscais e impostos

Data: 20/01/25

Horário: 14h às 17h

Inscrições até: 20/01

Oficina: Treinamento google business profile

Data: 23/01/25

Horário: 1h às 17h

Inscrições até: 23/01

Encontro de Networking: Omnichannel e vendas: potencializando as receitas

Data: 28/01/25

Horário: 14h às 17h

Inscrições até: 28/01

Teia São Miguel Paulista

Encontro de Networking: Café com empreendedores

Data: 16/01/25

Horário: 09h30 às 11h

Inscrições até: 16/01

Palestra: Estratégias para alavancar suas vendas

Data: 22/01/25

Horário: 13h30 às 16h30

Inscrições até: 22/01

Oficina: Planejando 2025 – construa seu caminho para o sucesso

Data: 24/01/25

Horário: 13h30 às 15h30

Inscrições até: 24/01

Oficina: Marketing digital

Data: 30/01/25

Horário: 10h às 12h

Inscrições até: 29/01

Teia Taipas

Curso: Portaria e controladoria de acesso

Data: 24/01/25

Horário: 09h30 as 16h30

Inscrições até: 24/01

Encontro de Networking: Orientação jurídica: como se aposentar em 2025

Data: 27/01/25

Horário: 14h às 16h

Inscrições até: 27/01

Teia Vergueiro

Encontro de Networking: A virada (planejamento empresarial)

Data: 29/01/25

Horário: 14h às 17h

Inscrições até: 29/01

Teia Vila Curuça

Encontro de Networking: Café com empreendedores

Data: 17/01/25

Horário: 15h às 16h30

Inscrições até: 17/01

Oficina: Venda mais: estratégias de ouro para aumentar suas vendas

Data: 23/01/25

Horário: 14h às 17h

Inscrições até: 23/01